Reuters A court sketch shows Ghislaine Maxwell sitting as the guilty verdict is read

أدان المحلفون في ولاية نيويورك غيلين ماكسويل بتجنيد الفتيات الصغيرات والاتجار بهن لتعريضهن للاعتداء الجنسي من قبل الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

وأدينت ماكسويل، البالغة من العمر 60 عاما، في خمس تهم من بين ست كانت تواجهها في المحكمة - من بينها أخطر تهمة، وهي الاتجار بالقاصرات للجنس.

وتوصل المحلفون في نيويورك، وعددهم 12 شخصا، إلى الحكم بعد خمسة أيام كاملة من المداولات.

ويعني هذا أن سيدة المجتمع البريطانية يمكن أن تقضي بقية حياتها وراء القضبان.

وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت شهرا، وتضمنت شهادة من أربع نساء تحدثن عن تعرضهن للإيذاء من قبل إبستين بين عامي 1994و 2004.

ولم يظهر على ماكسويل أي تأثر عاطفي عندما قرئ حكم المحلفين الأربعاء، وكان كل ما فعلته فقط أن ملأت كوبا بالماء وارتشفت منه مرتين.

وقال فريقها القانوني، بعد وقت قصير من صدور الحكم، إنهم يعملون بالفعل على استئنافه. وقال محاميها، بوبي ستيرنهايم، للصحفيين "نحن نؤمن إيمانا راسخا ببراءة غيلين".

بينما قالت آني فارمر، إحدى النساء اللائي شهدن ضد ماكسويل: "إنني مرتاحة للغاية وممتنة لأن هيئة المحلفين أدركت نمط سلوكها العدواني".

وأضافت: "آمل أن يجلب هذا الحكم العزاء لكل من يحتاجه ويثبت أن لا أحد فوق القانون".

وأدينت ماكسويل بـ:

الاتجار بقاصر من أجل الجنس

نقل قاصر بقصد الانخراط في نشاط جنسي إجرامي

التآمر لنقل القاصرات بقصد الانخراط في نشاط جنسي إجرامي

التآمر لارتكاب الاتجار بالقصر للجنس

التآمر لإغراء القاصرات بالسفر للانخراط في أعمال جنسية غير مشروعة

ولكنها برئت من تهمة واحدة - وهي إغراء قاصر بالسفر للانخراط في أفعال جنسية غير مشروعة.

ورحب داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، بالحكم وأثنى على "شجاعة" الضحايا اللاتي شهدن في المحكمة.

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لا مهرب

تحليل - ندا توفيق --مراسلة بي بي سي في نيويورك

في المرة الأولى التي رأيت فيها غيلين ماكسويل، تبعتها من باب بيتها الفاخر المشيد بحجر بني في شوارع مانهاتن، وسألتها عن الادعاءات المروعة ضدها.

ثم رأيتها بعد عقد من الزمان للمرة الأخيرة في المحكمة، ولم تعد قادرة على الهروب من فكرة حياتها مع جيفري إبستين، التي أصبحت حقيقة.

لم تكن حلقة الاتجار بالجنس هذه من أجل الربح، ولكن من أجل متعة مرضية لشخصين يتمتعان بالنفوذ.

شارك الاثنان في دوائر اجتماعية مؤثرة، وكانا في الأغلب صديقين لأناس لم تعلن أسماؤهم في أماكن راقية، مثل بيل كلينتون، أو دونالد ترامب، أو الأمير أندرو. وجذب ذلك ضحاياهما من الفتيات من خلال الهدايا والوعود التي تساعدهن في حياتهن المهنية وتعليمهن.

وقال المدعون إن "رعاية" الفتيات المراهقات وتهيئتهن للتحرش بهن كان الدور الأساسي الذي أدته ماكسويل.

وكانت ثروتهما واتصالاتهما المذهلة أيضا مفتاحا بطريقة أخرى - فقد أرهبا ضحاياهما وأسكتا أصواتهن وحميانفسيهما من المحاسبة.

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ومازالت ماكسويل، شريكة إبستين المدان بارتكاب جريمة جنسية للأطفال منذ فترة طويلة، مسجونة منذ يوليو/تموز 2020 عندما اتهمت بالضلوع في إساءة الممول للفتيات المراهقات. وكانت بعض الضحايا لا تتجاوز أعمارهن 14 عاما.

وانتحر إبستين في عام 2019 خلال انتظار محاكمته بتهم الاتجار بالجنس.

جيفري أبستين: الكشف عن جوانب مخيفة في حياته

ما العلاقة التي ربطت الأمير أندرو بجيفري إبستين؟

من هي غيلين ماكسويل المتهمة باستغلال قاصرات جنسيا؟

وغيلين ماكسويل، وهي إحدى الشخصيات الاجتماعية المرموقة، هي الابنة الصغرى لرجل الأعمال الشهير روبرت ماكسويل الذي توفي عام 1991.

وبعد وقت قصير من وفاة والدها، غادرت غيلين بريطانيا لتستقر في الولايات المتحدة حيث عملت في مجال العقارات والتقت في النهاية بإبستين.

واستمرت العلاقة الرومانسية بين الاثنين، بحسب ما ورد، لبضع سنوات فقط، لكنها واصلت العمل معه بعد فترة طويلة. ويقال إنها قدمت إبستين لشخصيات ثرية وقوية، من بينها بيل كلينتون والأمير أندرو.

وقال محامو ماكسويل خلال المحاكمة غير مرة إنها كانت كبش فداء لجرائم إبستين.

وسعى المدعون إلى الربط بين إبستين غيلين على أنهما "شريكان في الجريمة" يديران "مخططا هرميا من الانتهاكات".

واستشهد المدعون بسجلات مصرفية تظهر تلقي غيلين 30 مليون دولار من إبستين بين عامي 1999 و2007 دليلا على أنها كانت مدفوعة بالمال.

وقالت النساء اللاتي أدلين بشهادتهن جميعا إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل إبستين قبل أن يبلغن 18 عاما، وإن ماكسويل حثتهن على اللقاءات الجنسية وسهلتها، وشاركتهن فيها.

واستخدمت امرأة واحدة فقط، هي آني فارمر، اسمها الحقيقي في شهادتها، بينما استخدمت الأخريات أسماء مستعارة لحماية هويتهن.

وقالت أليسون موي، مساعدة المدعي العام الأمريكي، إن "غيلين ماكسويل ... ارتكبت جرائم مع جيفري إبستين. وكانت امرأة راشدة تعرف بالضبط ما كانت تفعله".

وقالت فرجينيا جوفري، وهي واحدة من أبرز متهمات ماكسويل وإبستين، إنها أُجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو ثلاث مرات. ولكن دوق يورك ينفي هذه الادعاءات.

وكتبت على موقع تويتر تقول: "روحي تتوق إلى العدالة منذ سنوات واليوم أعطتني هيئة المحلفين ذلك بالضبط. سأتذكر هذا اليوم دائمًا".

ولم يحدد بعد موعد لتحديد العقوبة بحق غيلين ماكسويل.