ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بخبر انتحار فتاة تدعى بسنت خالد بعد أنباء تفيد بتعرضها لابتزاز إلكتروني بنشر صور مفبركة لها .

قصةبسنت

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أقدمت بسنت، التي كانت تقيم بكفر الزيات بمحافظة الغربية، على الانتحار بعد "قيام شاب بتركيب صور لها باستخدام أحد برامج تعديل الصور ثم نشرها على موقع فيسبوك لابتزازها.

لم تتحمل الفتاة التبعات الاجتماعية لانتشار تلك الصور المفبركة في قريتها، فأقدمت على إنهاء حياتها، تاركة خلفها رسالة وداع، وفق ما ذكرته عدة وسائل إعلام محلية.

وتعود أحداث الواقعة، التي نشرت تفاصيلها وسائل إعلام مصرية، إلى الأسبوع الماضي، عندما تلقت مديرية أمن محافظة الغربية إخطارا يفيد بإنهاء ابنة الـ17 عاما حياتها بتناولها مواد سامة.

#حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع

أثار انتحار بسنت صدمة وذهولا واسعين. وعلى إثرها، تصدر وسم #حق_بسنت_خالد_لازم_يرجع منصّات التواصل الاجتماعي في مصر، وطالب مستخدمون بمعاقبة المتورطين في فبركة الصور.

وتداول مستخدمون رسالة، قيل إنها للفتاة تركتها قبل انتحارها لوالدتها قالت فيها: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي وإن دي صور متركبة والله العظيم، وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده. أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد".

من جهة أخرى، انتقد نشطاء عدم تلقي بسنت الدعم الكافي من محيطها قائلين إن "ملابسات الواقعة توحي بأنها تعرضت لضغوط بسبب صور مفبركة لا علاقة لها بها".

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج حديث القاهرة، قال محامي العائلة، عبد الله أبو المجد، إن " أهل بسنت لم يعلموا بواقعة الابتزاز والصور المفبركة إلا في يوم انتحارها".

وتابع المحامي بأن "الأب صدق كلام ابنته وطلب منها استكمال حديثهما بعد صلاة الجمعة، ولكنه فوجئ بعد عودته من الصلاة بخبر انتحارها".

كما أفاد المحامي بأن "والدة الفتاة أصيبت بجلطة قبل الحادثة وبأن حالتها سيئة" مضيفا بأنه "تم نقل والدها إلى المستشفى أمس الإثنين".

الأزهر يستنكر ومشاهير يدقون ناقوس الخطر

بدوره، سارع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للتعليق على قضية الفتاة، قائلا إن "ابتزاز الناس بالصور المزيفة إفك وبهتان محرم".

كذلك انخرط العديد من المشاهير في حملات للتوعية بظاهرة "الابتزاز الإلكتروني" مطالبين بتغليظ العقوبات على مرتكبيها.

ونبه عدد من المغردين الفتيات إلى خطورة مشاركة صورهنَّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في حين يقول نشطاء إن قضية بسنت كشفت عن "حجم هوس المجتمعات الذكورية بجلد النساء وهيمنة ثقافة الكراهية والعنف ضدهن، فضلا عن عجز الجهات المعنية في ضمان سلامة النساء على الفضاء الإلكتروني".

واعتبر آخرون أن بسنت "قتلت" ولم تنتحر.

ما الذي نعرفه حتى الآن؟

فتحت السلطات تحقيقا في القضية بمجرد تلقيها إخطارا من مستشفى جامعة طنطا بوصول الفتاة إلى المستشفى في حالة متأخرة.

ولاحقا أعلنت مديرية أمن محافظة الغربية القبض على شخصين بتهمة "السطو الإلكتروني وابتزاز الفتاة".

وتنص المادة 25 من قانون العقوبات المصري على سجن المبتز الإلكتروني، الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص للآخرين، مدة لا تقل عن 6 أشهر.

كما تفرض العقوبة بالحبس على المبتز لمدة لا تجاوز العامين، في حالة التهديد الشفوي، أو التهديد عن طريق استخدام وسائل التواصل المتعددة.

وترى ناشطات أن تلك العقوبات ليست كافية لردع المبتزين الذين يضج بهم الفضاء الإلكتروني.

وبسنت واحدة من آلاف الفتيات اللاتي يقعن ضحية تلك الجرائم في مصر، بحسب مبادرة "قاوم" المناهضة للابتزاز الإلكتروني.