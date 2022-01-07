أعلن الرئيس الكازاخي قاسم توقاييف الجمعة عن رفضه لأي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بـ"إطلاق النار بهدف القتل".

وقال توقاييف إن "200 ألف من رجال العصابات" كانوا قد هاجموا ألماتي، أكبر مدن كازاخستان، ومركز المظاهرات الاحتجاجية على ارتفاع أسعار الوقود.

وقال في بيان بعد اجتماع مع مسؤولين كبار: "النظام الدستوري استعيد بشكل كبير في كافة المناطق، لكن الإرهابيين لا يزالون يستخدمون أسلحة، ويوقعون أضراراً بممتلكات مدنيين".

وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن عززت وجودها في كل أنحاء البلاد، وإن 26 "مجرماً مسلحاً قتلوا"، بينما أصيب 18 شرطي الاضطرابات.

وأكد الرئيس توقاييف، في خطاب متلفز، وصول قوة لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجامعي، التي تهيمن عليها روسيا، إلى كازاخستان.

وتوجّه توقاييف "بشكر خاص" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إرساله القوات إلى كازاخستان. وتضمّ القوة المرسَلة حوالي 2,500 جندي.

وقال توقاييف إن هذه القوة ستبقى في بلاده "لفترة محدودة" وإنها لضمان "حماية المرافق الاستراتيجية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء إن وحدات من الجيش الروسي تنتقل جوًا إلى كازاخستان "على مدار الساعة" وتسيطر على مطار أكبر مدنها - ألماتي مع سلطات إنفاذ القانون في البلاد.

من جهتها، نفت المجموعات المعارضة اتهامات السلطات لها بالإرهاب.

ورأى معارض كازاخستاني بارز مقيم في فرنسا الخميس أن النظام الذي حكم كازاخستان منذ سقوط الاتحاد السوفياتي شارف على نهايته في ثورة شعبية اتحد فيها الناس للمرة الأولى للتعبير عن غضبهم، بحسب فرانس برس.

واندلعت الاحتجاجات عندما تضاعفت تكلفة غاز البترول المسال، الذي يستخدمه كثير من الناس في كازاخستان لتزويد سياراتهم بالوقود.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تراقب عن كثب نشر القوات الروسية، وأضاف متحدث: "الولايات المتحدة والعالم يراقبان أي انتهاك لحقوق الانسان".

من جهته، أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة بالحملة الأمنية الدامية للحكومة الكازاخستانية ضد المتظاهرين معتبراً أنها تنم عن الحس "العالي بالمسؤولية" الذي يتمتّع به توقاييف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية

ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى وقف العنف الذي يجتاح كازاخستان.

كما حضّت ألمانيا الجمعة على خفض التصعيد في كازاخستان.

BBC

حرائق الأبنية وطوابير في محطات الوقود

عبد الجليل عبد الرسولوف، مراسل بي بي سي في ألماتي

تحولت ساحة ألماتي الصاخبة إلى منطقة صراع مليئة بالمباني والمركبات المحترقة، والكثير من الناس يخشون الخروج من بيوتهم، خاصة في الليل لأن الاشتباكات لا تزال متواصلة، كما أن أصوات إطلاق النار والانفجارات تذكر الناس بمدى خطورة مغادرة منازلهم.

وتشكلت مجموعات حراسة من السكان أمام قراهم لحمايتها من النهب. ووضعت نقاط تفتيش ومتاريس على مداخل مدينة ألماتي، وهو ما دفع الناس إلى اتخاذ الطرق الضيقة للدخول والخروج من المدينة.

وامتدت الطوابير الطويلة في محطات الوقود. ويجد السكان صعوبة في شراء الطعام لأن مراكز التسوق والمتاجر، والمقاهي والمطاعم كلها مغلقة، والمتاجر الصغيرة فقط لا تزال مفتوحة، كما يستمر انقطاع خدمات الإنترنت، لذلك لا يمكن للناس سحب الأموال أو شحن هواتفهم.

معلومات عن كازاخستان

أين تقع: تحد كازاخستان روسيا من الشمال والصين شرقا. إنها بلاد شاسعة تساوي مساحتها أوروبا الغربية كلها. وتحجب بمساحتها بقية جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا في آسيا الوسطى.

ما هي أهميتها: تحتوي على ثروات طبيعية هائلة، من بينها 3 في المئة من احتياطي النفط العالمي، فضلا عن الفحم والغاز. وهي دولة مسلمة فيها أقلية روسية كبيرة. وتجنبت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها دول أخرى في آسيا الوسطى.

لماذا تتصدر الأخبار: الاحتجاجات على أسعار الوقود هزت الحكومة، وأدت إلى استقالات في هرم السلطة، وعمليات قمع دامية.

Reuters جندي كازاخي يسير على مقربة من مدرعة في ألماتي - أكبر مدن كازاخستان التي تشهد اضطرابات

لماذا تدخلت روسيا؟

اتهم الرئيس توقاييف "عصابات إرهابية" مدربة في الخارج بافتعال الاضطرابات. وأعلن أنه طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف للجمهوريات السوفييتية السابقة تهيمن عليه روسيا.

وقال رئيس المنظمة الحالي، رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن التحالف سيرسل قوات حفظ السلام "لفترة محددة من الوقت".

وأظهرت صور فيديو بثتها وسائل الإعلام الروسية عددا قليلا من الجنود الروس يستقلون طائرة عسكرية. وستنتشر هذه القوات، حسب التحالف، للمساعدة في حماية المنشآت الحكومية والعسكرية في كازاخستان.

وتأسست المنظمة منذ 30 عاما، مباشرة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، في شكل تحالف ضد التهديدات العسكرية الخارجية.

وفي 2010 رفضت روسيا طلباً من قيرغيزستان بإرسال قوات المنظمة، عندما اندلعت أعمال عنف عرقية في البلاد، قائلة إنها قضية داخلية.