Getty Images كوتينيو سجل 26 هدفا في 106 مباراة مع برشلونة

تعاقد نادي أستون فيلا الانجليزي مع صانع ألعاب ليفربول السابق، فيليب كوتينيو، معارا من ناديه برشلونة الإسباني، إلى نهاية الموسم.

ويتضمن العقد، الذي يكتمل بعد الفحوص الطبية والحصول على رخصة العمل، بندا يسمح للفريق الانجليزي بشراء اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 29 عاما.

وانضم كوتينيو إلى برشلونة من ليفربول، في يناير كانو الثاني من عام 2018، بعقد قيمته 142 مليون جنيه استرليني، ولكنه لم يحقق النجاح المرتقب، وهو دفع بالفريق الكتالوني إلى التخلي عن خدماته، من أجل تخفيف كتلة الأجور في النادي.

وكان اللاعب محل اهتمام أندية انجليزية عديدة من بينها أرسنال، ونيوكاسل، وتوتنهام، وإيفرتون.

وسجل كوتينيو 26 هدفا في 106 مباريات لعبها لقميص برشلونة، وبقي 18 شهرا في عقده، الذي سينتهي مع الفريق الكاتالوني في نهاية الموسم 2022-2023.

وسيجمعه الانتقال إلى أستون فيلا بزميله وقائد فريق ليفربول السابق، ستيفن جيرارد.

ووصف جيرارد الخميس زميله السابق بأنه "لاعب متميز"، وتركا بصمة كبيرة في فريق ليفربول الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالدوري الانجليزي في 2014.

وسجل كوتينيو 41 هدفا في الدوري الانجليزي في 152 مباراة لعبها بقميص ليفربول، الذي انضم إليه بعقد قيمته 8،5 ملايين جنيه استرليني من إنتر ميلان في عام 2013.

Getty Images كوتينيو سجل هدفا تاريخيا في الفوز أمام مانشستر سيتي في 2014

ويرى محرر شؤون كرة القدم في بي بي سي، فيليب ماكنيلتي، أن برشلونة كان حريصا على تسريح كوتينيو من أجل فسح المجال لضم فيران توريس من مانشستر سيتي بعقد قيمته 55 مليون جنيه استرليني.

كما أن كوتينيو كان يريد أن يغير الأجواء. وساعدت معرفته السابقة بمدرب أستون فيلا، الذي عبر عن إعجابه بزميله السابق، في حصول التوافق بين الطرفين.

ويضيف أن التعاقد مع كوتينيو دليل على أن إدارة أستون فيلا مستعدة لتوفير جميع الإمكانيات التي يطلبها جيرارد من أجل تحقيق أهداف النادي في النصف الثاني من الموسم.