يحتفل المسيحيون الأرثوذكس حول العالم بعيد الميلاد في السابع من يناير/كانون الثاني.

Dado Ruvic / Reuters الكاهن الأرثوذكسي بوسني ماركو ماليس يترأس قداساً عشية عيد الميلاد الأرثوذكسي في كنيسة والدة الله المقدسة في زينيتشا ، البوسنة والهرسك

Mussa Issa Qawasma / Reuters بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث يبتسم عند وصوله إلى كنيسة المهد في بيت لحم للاحتفال بعيد الميلاد وفقاً للتقويم الأرثوذكسي الشرقي

Mussa Issa Qawasma / Reuters ...وحشود من الناس تراقب وصوله.

Dado Ruvic / Reuters الألعاب النارية فوق كنيسة في زينيتشا، البوسنة والهرسك

Marko Djurica / Reuters في العاصمة الصربية بلغراد، حضر السكان احتفالية حرق أغصان البلوط المجففة أمام كنيسة سانت سافا

Maxim Shemetov / Reuters ترأس البطريرك الروسي كيريل قداس عيد الميلاد في كاتدرائية المسيح المخلص في العاصمة موسكو.

Sergei Krasnoukhov / TASS / Getty Images روسيا موطن لأكبر تجمع أرثوذكسي في العالم

Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via Reuters الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضيء شمعة في كنيسة في نوفو أوغاريوفو، مقر إقامته الرسمي خارج موسكو

Semyon Antonov / TASS / Getty Images امرأة تضيئ شمعة خلال قداس عيد الميلاد في كنيسة الشهداء والمعترفين في روسيا.

Khaled Desouki / AFP المسيحيون الأقباط موجودون في مصر منذ قرابة 2000 عام. قساوسة أقباط مصريون يقودون قداس عيد الميلاد في كنيسة قبطية في القاهرة

Louai Beshara / AFP مصلون مسيحيون سوريون يضيئون الشموع في كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس في دمشق.

Burak Kara / Getty Images مصلون من الروم الأرثوذكس يستعيدون صليباً خشبياً خلال طقوس مباركة المياه في اسطنبول.