Getty Images محامو اللاعب جوكوفيتش قالوا للمحكمة إن إصابته بكوفيد19 الشهر الماضي وراء الإعفاء من التلقيح

قال محامو نجم التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش في وثائق قدموها لمحكمة أسترالية، يوم السبت، إنه حصل على إعفاء من الحصول على لقاح كوفيد-19، بعد إصابته بالفيروس في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت السلطات الأسترالية قد منعت المصنف الأول عالميا من دخول البلاد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد وصوله إلى مدينة ملبورن الأسبوع الماضي.

ورفع جوكوفيتش دعوى قضائية يوم الاثنين، ومازال محتجزا حتى الآن في مركز احتجاز المهاجرين.

وتسببت قضيته في ضجة كبيرة في أستراليا وأثارت ردود أفعال في جميع أنحاء العالم.

وحصل جوكوفيتش ، 34 عاما، الذي قال إنه يعارض التطعيم، على إعفاء طبي من الحصول على اللقاح ليتمكن من المشاركة بطولة أستراليا المفتوحة، وهو القرار الذي أثار غضب العديد من المواطنين الأستراليين.

لكن حدث تطور كبير يوم الأربعاء حين منعت السلطات الأسترالية لاعب التنس الصربي من الدخول عند الهبوط في مطار ملبورن.

وقال مسؤولو قوة الحدود الأسترالية يوم الأربعاء، إن اللاعب "فشل في تقديم الدليل المناسب" في مطار ملبورن لأن الإصابة السابقة بفيروس كوفيد-19 لا تعد سببا طبيا يسمح بدخول البلاد بدون لقاح.

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وفي وثائق المحكمة الصادرة يوم السبت ، قال محامو جوكوفيتش إن اللاعب حصل على تأشيرة مؤقتة لدخول البلاد وحصل على "إعفاء طبي من تطعيم كوفيد" من قبل هيئة مستقلة في أستراليا، بسبب إصابته الأخيرة.

وتشير الوثائق إلى أن شهادة الإعفاء سجلت أنه بعد 14 يوما من نتيجة اختباره الإيجابية في ديسمبر/كانون الأول، "لم يكن اللاعب يعاني من الحمى أو أعراض الجهاز التنفسي المعروفة لفيروس كوفيد-19، خلال 72 ساعة ماضية".

ولم يعلن من قبل عن إصابة جوكوفيتش بفيروس كورونا.

ومنحت لجنتان طبيتان مستقلتان تابعتان للهيئة المنظمة للبطولة الإعفاء لجوكوفيتش.

ولم يتضح بعد إلى متى سيبقى جوكوفيتش في فندق احتجاز المهاجرين الذي غالبا ما ينتقده اللاجئون بسبب ظروفه السيئة. وطالبت صربيا أستراليا بنقله إلى فندق آخر.