Getty Images

توفي الممثل الكوميدي الأميركي بوب ساغيت (65 عاماً) الذي اشتهر بدوره في مسلسل "فول هاوس" التلفزيوني، بحسب ما أعلنت عائلته الأحد.

وعثر على الممثل ميتاً داخل غرفة في فندق ريتز كارلتون في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وفق ما أفاد مكتب قائد الشرطة في مقاطعة أوراندج.

ولم يتضح سبب وفاته بعد، فيما قالت الشرطة إنها لم تعثر على "أي دليل على عمل إجرامي أو تعاطٍ للمخدرات".

وأعلنت أسرة الراحل الخبر في بيان نشرته مجلة "بيبول"، وجاء فيه "نؤكّد بأسف بالغ أنّ عزيزنا بوب مات اليوم. كان لنا بمثابة كل شيء، ونودّ أن نخبركم كم أحبّ جمهوره، وكم رغب في أداء أدوار أمامه، وجمع الناس بكل فئاتهم من خلال الضحك".

وكان الممثل الكوميدي قد بدأ لتوه بجولة في البلاد، وقبل ساعات على إعلان وفاته، عبّر على تويتر عن استمتاعه بتقديم عرض مسرحي في جاكسونفيل.

واشتهر ساغيت بدور داني تانر في "فول هاوس" وهو أرمل وأب لثلاث بنات.

واستمرّ المسلسل لثمانية مواسم عُرضت بين عامي 1987 و1995، ثم بثّت منصة "نتفليكس" تكملة له على مدى خمس سنوات (2016-2020).

وأشاد فنانون كثر بساغيت من بينهم طاقم العمل في مسلسل "فول هاوس".

وقالت الشقيقتان التوأمان ماري كايت وآشلي أولسن اللتين أدتا دور ابنته الصغرى في "فول هاوس" في بيان نقلته وسائل إعلام أميركية إنّهما حزنتا "بشدة" لوفاة الممثل.

وأضافتا "بوب كان محبوباً وحنوناً وكريماً. وسيظل بجانبنا لإرشادنا بلطف كما كان يفعل دائماً".

وكتب جون ستاموس الذي أدى دور شقيق زوجة ساغيت في "فول هاوس" عبر تويتر "أنا منهار ومحطّم وأشعر بصدمة تامّة. لن يكون لي صديق مثله بعد اليوم".

وعبّرت كانديس كاميرون بوري التي تولت دور الابنة الكبرى في المسلسل عن حزنها لوفاة ساغيت، وغردت: "لا أجد الكلمات المناسبة. كان بوب أحد أفضل الأشخاص الذين عرفتهم على الإطلاق. لقد أحببته كثيراً".

Getty Images

وأدّى ساغيت كذلك بصوته دور الراوي في مسلسل "كيف التقيت والدتكم"، كما عرف بتقديم برنامج "أطرف فيديوهات أمريكا".

وولد الممثل الرحل عام 1956 في فيلادلفيا، ورزق ثلاث بنات من زوجته الأولى شيري كرامر ساغيت قبل أن يتزوج مرة ثانية من كيلي ريزو.

وبعيداً عن صورة الأب المثالي التي جسّدها في المسلسل، تميّزت عروض ساغيت الفردية بروح دعابة أكثر جرأةً. وكتب حساب قناة "كوميدي سنترال" التلفزيونية الرسمي في تويتر أنّ "بوب ساغيت كان ممثلاً كوميدياً تجاوز الحدود وأحببناه. سنفتقده".

بدوره، غرّد نجم "ستار تريك" جورج تايكاي قائلاً "أنا حزين للغاية بعد تلقيّ خبر الرحيل المفاجئ للممثل الكوميدي بوب ساغيت. كان محبوباً من الملايين كـ"والد أميركا" أو الأب الأمريكي النموذجي، وكان حاضراً بشكل دائم في غرف جلوسنا، مقدّماً لنا أطرف مقاطع الفيديو وضحكات لا تحصى. لقد رحل باكراً مثل عدد كبير من النفوس الرائعة".