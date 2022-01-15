أعربت طبيبة كندية عن فرحتها الشديدة بعد أن ساعدت في ولادة طفلة"معجزة" على متن طائرة أثناء رحلة جوية ليلية من قطر إلى أوغندا على ارتفاع 35 ألف قدم فوق الأجواء المصرية.

وكانت الدكتورة عائشة الخطيب، الأستاذة بجامعة تورنتو الكندية، قد قطعت حوالي ساعة واحدة في رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى عنتيبي عندما بدأت تسمع طلب استغاثة على متن الطائرة لمساعدة سيدة في حالة ولادة.

وكانت السيدة الحامل عاملة أوغندية عائدة من المملكة العربية السعودية، حيث تعمل هناك إلى بلادها عبر قطر، وكانت حامل في الشهور الأخيرة وعلى وشك الولادة.

ووُلدت الطفلة، في الأسبوع 35، بصحة جيدة ، وسُميت معجزة عائشة، على اسم الطبيبة التي ساعدت في وصولها إلى العالم.

وكانت الدكتورة الخطيب، التي كانت تعاني من إرهاق شديد بسبب العمل الشاق في تورنتو لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، تستمتع بإجازتها في المحطة الثالثة من رحلتها.

لكنها لم تتردد في التحرك لمساعدة السيدة بعدما سمعت نداء عبر جهاز الاتصال الداخلي بالطائرة يسأل عن وجود طبيب.

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ولادة طفل على متن طائرة قطرية

وقالت عائشة الخطيب لبي بي سي نيوز: "رأيت حشدا من الناس يتجمعون حول المريض". في هذه المرحلة كانت تفترض أن الوضع حرج ، مثل النوبة القلبية.

وأضافت "كلما اقتربت، رأيت هذه المرأة مستلقية على المقعد ورأسها نحو الممر وقدميها نحو النافذة. والطفل كان يخرج!".

وحصلت الدكتورة الخطيب على مساعدة من راكبين آخرين - ممرضة أورام وطبيب أطفال من منظمة أطباء بلا حدود.

وقالت إن الطفل كان يبكي "بقوة". بعد فحص سريع ، نقلت الرضيعة إلى طبيب الأطفال لفحصه عن كثب.

وتقول عائشة الخطيب: "نظرت إلى الطفلة، وكانت حالتها مستقرة، ونظرت إلى الأم وكانت بخير".

"لذلك قلت ،" مبروك، إنها فتاة ". ثم بدأت الطائرة بأكملها في التصفيق والهتاف وشعرت بشعور جيد، أنا على متن طائرة والجميع يشاهد هذا".

"أفضل جزء في القصة أنها قررت تسمية الطفل على اسمي".

وأعطت الدكتورة عائشة قلادة ذهبية للطفلة كانت ترتديها مكتوب عليها اسم عائشة باللغة العربية.

وعن هذا قالت: "اعتقدت أنني سأعطيها لها كذكرى رمزية من الطبيبة التي أتت بها إلى الدنيا على ارتفاع 35 ألف قدم قدم في الهواء أثناء تحليقها فوق نهر النيل".

ويضحك الدكتور الخطيب "لحسن الحظ كان هناك طبيب آخر".

"وقلت كيندا: هذا أنت. لقد أنجبت طفلاً منذ أسبوعين. إذا كنت بحاجة لي ، فأنا في المقعد 25 أ."