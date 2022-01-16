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أعلنت وزارة الصحة في قطر الأحد وفاة رضيع عمره 3 أسابيع نتيجة "إصابة شديدة بكوفيد-19".

وتعد الوفيات بسبب فيروس كورونا بين الأطفال محدودة للغاية، لكن السلطات الصحية في العديد من البلدان تسجل مزيدا من حالات الإصابة، بينهم منذ ظهور المتحورة أوميكرون.

وأوردت الوزارة في بيان تسجيل "وفاة طفل رضيع يبلغُ من العمر 3 أسابيع نتيجة لإصابة شديدة بكوفيد-19".

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وأضافت أنه "لم يكن يعاني من أي حالة مرضية أخرى أو وراثية معروفة".

وأكدت الوزارة القطرية، أن "الموجة الحالية التي تشهدها الدولة، من جائحة فيروس كورونا، شملت عددا أكبر من الأطفال، مما أدى الى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية".

وسبق أن أعلنت دول عدة تسجيل وفيات لأطفال نتيجة كوفيد، منذ بداية انتشاره، لكنها ظلت نادرة للغاية.

ووصل عدد الإصابات اليومية في قطر إلى نحو أربعة آلاف مصاب، في الأيام الأخيرة، وهو عدد أعلى 20 مرة من منتصف ديسمبر / كانون الأول.

وعلقت مجموعة المستشفيات العامة الرئيسية في البلاد، إجازات جميع موظفيها الطبيين والإداريين العاملين مع مرضى كوفيد في نهاية ديسمبر / كانون الأول بسبب زيادة الإصابات.