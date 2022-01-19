Getty Images سيجري بلينكن محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا قبل أن يجتمع مع لافروف

قالت الولايات المتحدة إن روسيا يمكن أن تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت. وجاء هذا التحذير قبيل بدء مهمة ديلوماسية لوزير خارجيتها أنتوني بلينكن بشأن الأزمة الأوكرانية تشمل محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في برلين، قبل أن يجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة المقبل في جنيف.

ورفع المسؤولون الأمريكيون مستوى التهديد قائلين إن الأزمة التي تختمر ببطء وصلت إلى مرحلة جديدة خطيرة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي "نعتقد أننا الآن في مرحلة يمكن لروسيا أن تشن فيها في أي وقت هجوما على أوكرانيا .. أود أن أقول إن هذا أمر جدي أكثر من السابق".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن هناك مخاوف من أن مسودة إصلاحات دستورية في بيلاروسيا، الدولة المتحالفة بشكل وثيق مع موسكو، قد تسمح بنشر أسلحة نووية روسية.

وجاء ذلك في الوقت الذي تدفقت فيه القوات الروسية داخل البلاد لإجراء ما قيل إنها تدريبات، ولكن بمستويات قال المسؤول الأمريكي إنها "غير اعتيادية".

وتصر روسيا على أنه ليس لديها أي خطة لغزو أوكرانيا.

وفي عام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، بعد أن أطاح الأوكرانيون برئيسهم الموالي لروسيا.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، سيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء كبيرة من شرقي أوكرانيا.

وتشترك أوكرانيا في الحدود مع كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا التي تجمعها بها روابط اجتماعية وثقافية عميقة.

وألقت ساكي باللوم على الزعيم الروسي قائلة إن "الرئيس بوتين هو من خلق هذه الأزمة"، وحذّرت مرة أخرى من أن عقوبات إقتصادية غير مسبوقة ستأتي بعد هجوم روسي على أوكرانيا.

وأضافت "ليس هناك خيارا مطروحا على الطاولة" عندما يتعلق الأمر بالعقوبات.

وأكدت ساكي أن هذا قد يشمل تعليق خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" من روسيا إلى ألمانيا.

وينظر إلى خط الأنابيب، الذي تم الانتهاء منه ولكن لم يتم تشغيله، على أنه جزء مهم من شبكة إمدادات الطاقة في أوروبا، ولكنه أيضا درة التاج في قدرات التصدير لموسكو.

وأشارت ساكي إلى أنه "ما زالت وجهة نظرنا هي أن وقف خط أنابيب نورد ستريم 2 هو جزء موثوق نتمسك به فيما يتعلق بروسيا".

محادثات غير حاسمة

ويأتي ذلك في أعقاب محادثات غير حاسمة أجريت الأسبوع الماضي في جنيف وبروكسل وفيينا، حيث قدمت روسيا ما تصفه الحكومات الغربية بأنه مطالب "غير مقبولة".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف قبل زيارته "على أهمية مواصلة المسار الدبلوماسي لتهدئة التوترات".

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أن لافروف أبلغ بلينكن أن موسكو بحاجة إلى ردود "محددة لكل أمر على حدة" من مقترحاتها "في أسرع وقت ممكن".

ودعا بلينكن إلى "عدم تكرار التكهنات حول العدوان الروسي المزعوم".

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وفي وقت سابق، قال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية الزائرة أنالينا بيربوك، إنه لن يكون هناك مزيد من المفاوضات حتى يستجيب الغرب.

بالإضافة إلى منع أوكرانيا من عضوية الناتو، تطالب موسكو بفرض قيود على قوات الناتو في الدول الأعضاء الحالية مثل بولندا ودول البلطيق التي كانت ذات يوم في الكتلة السوفيتية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف يوم الأربعاء "لتعزيز التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وسيجري بلينكن بعد ذلك محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا في برلين، قبل أن يجتمع مع لافروف يوم الجمعة في جنيف.

تدريبات عسكرية في بيلاروسيا

AFP

وقد شرعت روسيا وبيلاروسيا المجاورة لأوكرانيا، الثلاثاء، في مناورات عسكرية مبكرة، مما زاد التوترات في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية إنها تستضيف التدريبات بسبب استمرار "تفاقم" التوترات العسكرية، بما في ذلك على حدودها الغربية والجنوبية.

وتقع أوكرانيا جنوب بيلاروسيا وشرق بولندا العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي.

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ولم تكشف موسكو ولا مينسك عن عدد القوات المشاركة، لكن مقطع فيديو نشرته بيلاروسيا أظهر عربات عسكرية بما في ذلك دبابات.

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وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية "هذه الأرقام تتجاوز بالطبع ما كنا نتوقعه بشأن ما يتعلق بحق التدريبات العادية. إذ تتطلب التدريبات العادية إخطارا قبل 42 يوما".

كما حذّرت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي موسكو من غزو أوكرانيا، بينما قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إنه يعتزم مناقشة التوترات المتزايدة مع بوتين.

وزودت تركيا القوات الأوكرانية بطائرات بدون طيار قتالية، مما أثار انتقادات شديدة من موسكو.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس في البرلمان يوم الإثنين، أن لندن سترسل أسلحة مضادة للدبابات إلى أوكرانيا.