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تساقطت الثلوج في الصحراء الكبرى شمال غربي الجزائر مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

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بالنسبة للأطفال من المدن المجاورة مثل ميكاليس، كان هذا بمثابة مفاجأة سارة لنسيان الحرارة الحارقة التي تسجل اعلى مستوياتها في أكثر صحراء حارة في العالم.

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شكلت بلورات الجليد أنماطًا مذهلة في رمال الصحراء.

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الكثبان الرملية - المثالية للانزلاق - كانت مغطاة جزئيا بالثلج والجليد.

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الثلوج في بلدة عين صفرة، المعروفة ببوابة الصحراء الكبرى، ظهرت على شكل غبار أبيض خفيف.

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درجات الحرارة في المدينة، التي تحيط بها جبال الأطلس، انخفضت إلى أقل من درجتين تحت الصفر في آخر ثلاث ليالٍ، لكن هذه ليست سوى درجات قليلة أكثر برودة من المتوسط في هذا الوقت من العام، كما يقول نيكي بيري من بي بي سي لمراقبة الطقس.

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لم تكن الثلوج الحالية بمثابة مفاجأة غير متوقعة، فقد سقطت الثلوج على المنطقة في أعوام 2021 و 2018 و 2017.

في هذه الصورة تظهر الثلوج في الصحراء الكبرى يناير/ كانون الثاني 2018 بالقرب من مدينة عين الصفراء الجزائرية.

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لكن الثلج على الكثبان الرملية الحمراء في ديسمبر/كانون الأول 2016 كان بمثابة صدمة. فقد قال سكان عين الصفراء إنها المرة الأولى التي يرون فيها الثلوج منذ عام 1979 ، مما يشير إلى أن الظاهرة أصبحت الآن أكثر شيوعًا.