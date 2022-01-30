Getty Images تلتقي بوركينا فاسو في نصف النهائي مع الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية.

ودّع المنتخب التونسي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بعد خسارته أمام منتخب بوركينا فاسو بهدف واحد مقابل لاشيء، في الدور ربع النهائي.

والتحق المنتخب البوركيني، السبت، بالمنتخب الكاميروني في نصف نهائي البطولة، المقامة في الكاميرون.

وتلتقي بوركينا فاسو في نصف النهائي الأربعاء المقبل، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في ياوندي، مع الفائز من مباراة الأحد بين السنغال و غينيا الاستوائية.

وهذه المرة الرابعة التي تتأهل فيها بوركينا فاسو الى نصف النهائي، بعد 1998 على أرضها و2013 في جنوب إفريقيا و2017 في الغابون.

كذلك هي المرة الثالثة التي تقصي فيها بوركينا فاسو تونس من ربع النهائي، بعدما خرجت على يدها في نسختي 1998 و2017.

وسجل دانغو واتارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وكان نسور قرطاج استعادوا العديد من عناصرهم ومدربهم منذر الكبيّر بعد شفائهم من فيروس كورونا.

واستحوذت تونس على الكرة في الشوط الأول، وتمكنت من صناعة العديد من الفرص.

وأضاع القائد يوسف المساكني كرة عرضية سددها وهبي الخزري، لم يتعامل معها بالشكل المطلوب.

ورد المنتخب البوركيني بتسديدة قوية من سيريل بايالا من زاوية ضيقة أنقذها الحارس بشير بن سعيد.

وفي الشوط الثاني، سدد الخزري خارج المرمى المشرع أمامه إثر كرة بينية من نعيم السليتي، مضيعا فرصة التعادل، قبل أن يعود لتسديد ركلة حرة مباشرة قوية أنقذها الحارس هيرفيه كوفيه ببراعة إلى ركنية.

وتفوق المنتخب التونسي عدديا إثر طرد صاحب الهدف واتارا لضربه بكوع يده علي معلول في وجهه في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

وكانت الكاميرون، الدولة المضيفة للبطولة، فازت على غامبيا بهدفين مقابل صفر، في ربع نهائي، يوم السبت.

وستلعب الكاميرون في نصف النهائي الأسبوع المقبل ضد مصر أو المغرب اللتان تتواجهان يوم الأحد.

وسجل توكو إيكامبي الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 50 عبر ضربة رأسية. وأصبحت النتيجة 2-0 بعد سبع دقائق من الهدف الأول، بهدف ثان لتوكو إيكامبي أيضا، بعد أن استطاع اجتياز الدفاع الغامبي اثر تمريرة من مارتن هونغلا.

وكانت غامبيا تنافس للمرة الأولى في نهائيات البطولة. وقد تغلبت على موريتانيا وتونس في مرحلة المجموعات لتصل إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن تتغلب على غينيا في دور الـ16.

وسيطر أسود الكاميرون على الملعب في المواجهة ضد الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا والتي احتلت المرتبة 150 في تصنيف الاتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا)، وكانت غامبيا أقل الفرق ترتيبا في البطولة المكونة من 24 فريقا.

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ولو استفادت الكاميرون من فرصها بشكل أفضل، لربما كانت النتيجة أكبر من ذلك. إذ أتيحت للاعب الكاميرون، فينسنت أبو بكر، ثلاث فرص جيدة في الشوط الأول ليفتتح التسجيل ويضيف إلى رصيده في البطولة (وهو ستة أهداف).

إلا أن زميله توكو إكامبي عوّض عن ذلك بهدفين في مرمى غامبيا.

Reuters كارل توكو إيكامبي يحتفل بتسجيل هدفه الثاني لمنتخب الكاميرون ضد غامبيا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

واستحوذ منتخب غامبيا على الكرة بشكل اكبر بعد الهدف الثاني في مرماه، لكنه لم يستطيع تهديد مرمى الكاميرون.

ويلتقي الأحد كل من منتخبي مصر والمغرب في المباراة الأولى، فيما تلتقي السنغال مع غينيا الاستوائية في المباراة الثانية.

أما المباراة النهائية من البطولة، فستقام يوم الأحد المقبل.