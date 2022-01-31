Getty Images قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الصاروخ أُطلق "للتحقق من دقته"

أجرت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه أكبر عملية إطلاق صاروخ منذ عام 2017.

وقالت إن الصاروخ الباليستي الذي أطلق متوسط المدى من طراز هواسونغ -12.

وقالت اليابان وكوريا الجنوبية إنه وصل إلى أقصى ارتفاع، يبلغ 2000 كيلومتر قبل سقوطه في بحر اليابان. وقد أدان البلدان عملية الإطلاق، التي هي الاختبار السابع هذا الشهر.

وتحظر الأمم المتحدة تجارب الأسلحة الباليستية والنووية على كوريا الشمالية، وتفرض عقوبات صارمة عليها.

لكن الدولة الواقعة في شرق آسيا تتحدى الحظر بانتظام، وتعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز دفاعات بلاده.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن الصاروخ أُطلق "للتحقق من دقته". وبحسب ما ورد، لم يكن كيم حاضرا.

وأضافت الوكالة أن الصاروخ أطلق على "أعلى نظام إطلاق نار من المنطقة الشمالية الغربية حتى البحر الشرقي لكوريا، مراعاة لأمن الدول المجاورة".

في غضون ذلك، دعا مسؤول أمريكي كبير كوريا الشمالية إلى الانضمام إلى محادثات مباشرة بشأن برامجها النووية والصاروخية دون شروط مسبقة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال المسؤول "نعتقد أنه من المناسب والصحيح تماما أن نبدأ في إجراء بعض المناقشات الجادة".

EPA أجرت كوريا الشمالية سبع تجارب صاروخية في يناير/كانون الثاني

وينظر إلى التوقيت أيضا على أنه مهم، فهو يأتي مباشرة قبل الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، وقبل الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية في مارس/آذار.

كما تصاعدت الاختبارات مع معاناة الاقتصاد الكوري الشمالي المتعثر في ظل العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، والصعوبات المرتبطة بوباء فيروس كورونا.

وقدّر المسؤولون اليابانيون والكوريون الجنوبيون أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 2000 كيلومتر وطار لمدة 30 دقيقة ولمسافة 800 كيلومتر.

كان شهر يناير/كانون الثاني بالفعل أحد أكثر الشهور ازدحاما على الإطلاق بالنسبة لبرنامج الصواريخ الكوري الشمالي، بعدما تم إطلاق العديد من الصواريخ قصيرة المدى في البحر.

وقال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، إن سلسلة الاختبارات الأخيرة تذكر بالتوترات المتصاعدة في عام 2017، عندما أجرت كوريا الشمالية عدة تجارب نووية وأطلقت أكبر صواريخها، بما في ذلك بعض تلك التي حلقت فوق اليابان.

في عام 2018، أعلن كيم عن وقف اختياري لاختبار الأسلحة النووية أو صواريخها الباليستية طويلة المدى العابرة للقارات.

لكن الزعيم الكوري الشمالي قال في عام 2019 إنه لم يعد ملزما بالوقف الاختياري.

وفرضت الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على كوريا الشمالية في وقت سابق من يناير/كانون الثاني ردا على عمليات إطلاق صواريخ سابقة. وتعثرت المفاوضات بين البلدين.

وقال الدكتور دانيال بينكستون، وهو محاضر في العلاقات الدولية، لبي بي سي إن هناك أربعة أسباب رئيسية وراء قيام كوريا الشمالية باختبار الصواريخ: لأغراض هندسية لاختبار أنظمة جديدة، للتدريبات العسكرية، للإشارة السياسية إلى جماهير مختلفة، وكإعلان للمشترين الأجانب.

واعتبر أن كوريا الشمالية ربما ترسل إشارات إلى القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ولكن أيضا للأعداء الإقليميين وكذلك شبه الجزيرة الكورية.

Reuters قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بزيارة مصنع ذخيرة الأسبوع الماضي

وأضاف بينكستون، من جامعة تروي والذي يعيش في كوريا الجنوبية أن "هناك انتخابات رئاسية في كوريا الجنوبية قادمة في غضون شهر، لذا فإن هذا يتفق مع سلوكهم السابق في محاولة ترهيب كوريا الجنوبية والرئيس القادم".

وقال "ثم هناك الجمهور المحلي داخل كوريا الشمالية والذي أعتقد أن الكثير من الناس يقللون من شأنه. فبالنسبة له، هذه طريقة للإشارة إلى العزم وقوة القيادة".

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برنامج كوريا الشمالية الصاروخي وأهدافه

وفقا لمحللين آخرين، أظهرت الصواريخ التي تم اختبارها في وقت سابق من هذا الشهر أن كوريا الشمالية تطور تكنولوجيا يمكنها هزيمة أنظمة الدفاع الصاروخي المكلفة والمعقدة التي تنشرها أمريكا واليابان في جميع أنحاء هذه المنطقة.

بينما، قال أوك يانغ، الباحث الزميل في مركز السياسة الخارجية والأمن القومي لرويترز "يبدو أن كيم يكثف الاختبارات في محاولة للضغط على واشنطن وبكين بشأن العقوبات قبيل الأولمبياد".

ومن المحتمل أن تغضب الصين، الحليف الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية، من عمليات الإطلاق القادمة ليس فقط قبل الألعاب الأولمبية ولكن أيضا قبل الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة، وفقا لمحللة الشؤون الآسيوية في بي بي سي سيليا هاتون.