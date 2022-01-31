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نقل دوق ودوقة ساسكس "مخاوفهما" إلى شركة سبوتيفاي بشأن المعلومات المضللة عن كوفيد - 19، لكنهما سيواصلان العمل مع المنصة.

وقال الزوجان الأمير هاري وميغان ماركل، إنهما "ملتزمان بمواصلة" صفقة محتوى تقدّر قيمتها بـ 25 مليون دولار، وسيواصلان الضغط على رؤساء سبوتيفاي لإجراء تغييرات.

وسحب كبار الفنانين الأغاني من خدمة البث احتجاجا على عملها مع جو روغان، مقدّم البودكاست الأمريكي الذي أجرى مقابلات مع المشككين في اللقاح.

ونيل يونغ من بين أولئك الذين قطعوا العلاقات.

وحذّر متحدث باسم مؤسسة أرشويل في ساسكس من تأثير "تفشي التضليل والمعلومات الخاطئة".

وأضاف "في أبريل/نيسان الماضي، بدأ المؤسسون في التعبير عن مخاوفهم لشركائنا في سبوتيفاي بشأن العواقب الحقيقية للغاية لمعلومات مضللة حول كوفيد - 19 على منصتها".

وقال "لقد واصلنا التعبير عن مخاوفنا لسبوتيفاي لضمان إجراء تغييرات على نظامها الأساسي للمساعدة في معالجة أزمة الصحة العامة هذه.. نتطلع إلى سبوتيفاي لتلبية هذه اللحظة ونحن ملتزمون بمواصلة عملنا معا".

تدرج أرشويل أوديو، شركة إنتاج الصوت في ساسكس ومقرها كاليفورنيا، بودكاست واحدا فقط على سبوتيفاي، وهو "هوليداي سبيشال" الذي نُشر في ديسمبر/كانون أول 2020.

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في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن صفقة سبوتيفاي، قال الزوجان هاري وميغان إن مؤسستهما ستتلقى مبلغا لم يتم الكشف عنه.

تم حذف موسيقى يونغ من سبوتيفاي بعد أن قيل إنه عرض عليها إنذارا نهائيا لإزالة عمله أو بودكاست "جو روغانز إكسبرينس"، الذي تمتلكه الشركة.

أعلنت المغنية جوني ميتشل يوم السبت أنها ستزيل قائمتها من سبوتيفاي "تضامنا مع يونغ".

بعد مخاوف يونغ التي تم الإبلاغ عنها، قالت سبوتيفاي إنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين "سلامة المستمعين وحرية المبدعين"، وأزالت أكثر من 20 ألف حلقة بودكاست متعلقة بكوفيد - 19 منذ بداية الوباء.

واستحوذت على بودكاست "ذا جو روغان إسكبرينس" في عام 2020، مقابل أكثر من 100 مليون دولار.

وأثار الممثل الكوميدي روغان، 54 عاما، الجدل سابقا لأنه أشار إلى أنه لا ينبغي تطعيم الشباب والأصحاء.

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لكنه رد على بعض تعليقاته العام الماضي قائلا "أنا لست شخصا مناهضا للقاحات. أعتقد أنها آمنة وأشجع الكثير من الناس على تلقيها".

وقال دانيال إيك، أحد مؤسسي سبوتيفاي، في منشور بالمدونة "لدينا التزام لبذل المزيد لتوفير التوازن والوصول إلى المعلومات المقبولة على نطاق واسع من المجتمعات الطبية والعلمية، التي ترشدنا خلال هذا الوقت غير المسبوق".

وقال إن سبوتيفاي ملتزمة بنشر قواعد أكثر وضوحا لصناع المحتوى واعتماد "استشارات المحتوى" التي سيتم عرضها قبل أي حلقة بودكاست، تتضمن مناقشة حول فيروس كورونا.