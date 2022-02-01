Nancy Adobea Anane الأم وطفلها الرضيع

قوبلت امرأة وضعت مولودها على متن طائرة متجهة من غانا إلى الولايات المتحدة بـ "الدهشة والتصفيق" ممن حولها.

ووضعت الأم طفلها قبل الموعد المتوقع على متن الطائرة في 29 يناير/كانون الثاني.

واستخدم طبيب غاني منطقة درجة رجال الأعمال على متن الطائرة كوحدة توليد مؤقتة وقام بتوليد الطفل.

وكانت المرأة تتوقع الولادة في وقت لاحق في فبراير/شباط، حسبما قال شهود.

Nancy Adobea Anane الدكتور ستيفن أنساه-أدو ساعد في توليد الأم

وكانت الصحفية نانسي أدوبيا أناني على متن الرحلة وأخبرت بي بي سي نيوز عن الارتباك والبلبلة بين الركاب عندما تم الإعلان عن الولادة.

وقالت "سمع معظمهم نداء طلب المساعدة الطبية لكنهم لم يعرفوا ما الذي يجري".

وأضافت "أصبحت قلقة على سلامة الطفل والأم ، وإمكانية عودة الطائرة والهبوط الاضطراري".

وبعد سماع طلب المساعدة، شرع الدكتور ستيفن أنساه-أدو، الذي يمارس مهنته في الولايات المتحدة، في مساعدة الأم في الولادة.

وقال الدكتور ستيفن أنسا-أدو: "أنا وممرضة والمضيفات ... ساعدنا الأم خلال هذه العملية وولدت طفلاً جميلاً".

وقالت أناني إن الطفل وُلد في غضون 45 دقيقة من بدء عملية الولادة.

وأضافت "كانت ولادتها سريعة، من 30 إلى 45 دقيقة" وأعقبها "بكاء الطفل المألوف".

والتقى المسعفون بالأم والطفل عند وصولهم إلى واشنطن حيث تلقوا مزيدًا من الرعاية الطبية.

والولادة جوا أمر نادر الحدوث ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تضع فيها أم طفلا أثناء تحليق الطائرة.

وفي يناير/ كانون الثاني، ساعد طبيب كندي في ولادة طفل في رحلة ليلية من السعودية إلى أوغندا.

وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، تزداد فرصة الدخول في المخاض بشكل طبيعي بعد 37 أسبوعًا من الحمل، لذلك لا تسمح بعض شركات الطيران للنساء الحوامل بالسفر بعد هذه المرحلة.

وأضافت أن السفر بالطائرة أثناء الحمل لا يضر بشكل عام الأم والطفل، ولكن يجب مناقشة أي مشاكل صحية أو مضاعفات الحمل مع القابلة أو الطبيب قبل السفر بالطائرة.