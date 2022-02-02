قررت الولايات المتحدة الدفع بمدمرة مزودة بصواريخ موجهة، وطائرات مقاتلة متطورة للمساعدة في الدفاع عن دولة الإمارات بعد تعرضها لسلسلة من الهجمات الصاروخية من الحوثيين في اليمن، حسبما ورد في بيان أمريكي الأربعاء.

ويأتي التحرك، الذي يهدف إلى "مساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي"، عقب محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، حسبما أفادت السفارة الأمريكية في أبو ظبي.

وسوف تشارك المدمرة "يو اس اس كول"، المزودة بصواريخ موجهة، مع الأسطول الإماراتي في اعتراض الهجمات الصاروخية، حسبما ورد في البيان، كما ستنشر الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من الجيل الخامس.

ومن إجراءات الدعم الأخرى "الاستمرار في توفير تحذيرات استخباراتية مبكرة"، كما ورد في البيان.

وقد فتحت الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على الإمارات جبهة جديدة في الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

وتقف واشنطن مع الإمارات باعتبارها شريكا استراتيجيا طويل الأمد"، كما ورد في البيان.