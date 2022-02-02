EPA هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها تركيا مسلحين أكراد خارج أراضيها (صورة أرشيفية)

أعلنت تركيا أن قواتها الجوية شنت سلسلة من الغارات الجوية على مسلحين أكراد بشمالي العراق وشمالي سوريا.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الغارات أسفرت عن مقتل العديد من المسلحين، الذين وصفهم بالإرهابيين.

وأضاف أنه تم استهداف كهوف ومخابئ ومخازن ذخيرة مستخدمة من قبل تنظيم "حزب العمال الكردستاني" وفصائل "وحدات حماية الشعب".

وأشار بيان لوزارة الدفاع التركية إلى أن الغارات نُفذت لإنهاء ما وُصف بالهجمات الإرهابية ضد المواطنين وقوات الأمن، ولضمان أمن الحدود.

وأوضح البيان أن عملية "نسر الشتاء" الجوية نُفّذت في مناطق ديريك وسنجار وكركاك.

وأضاف البيان أن القوات التركية سعت إلى "مراعاة أقصى قدر من الحماية لأرواح وممتلكات السكان المدنيين وحماية البيئة".

BBC

وندد العراق بما وصفه بالخرق التركي للمجال الجوي العراقي، باعتباره انتهاكا للسيادة.

ودعت خلية الإعلام الأمني، في بيان، الجانب التركي إلى "الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية وإيقاف هذه الانتهاكات وعدم تكرارها".

ومنذ فترة طويلة، يكافح تنظيم حزب العمال الكردستاني من أجل حكم ذاتي كردي في تركيا، وله قواعد في المنطقة الكردية بالعراق.

أما فصائل وحدات حماية الشعب فتسيطر على مساحة كبيرة شمالي سوريا، ولعبت دورا بارزا في الحرب ضد تنظيم الدولة.