BBC انقطع كابل عالي التوتر وسقط على المنازل والأشخاص الذين يتسوقون

قتل ما لا يقل عن 26 شخصا بعد أن تعرضوا لصدمة كهربائية نتيجة سقوط كابل في أحد الأسواق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب ما أفادت مصادر الشرطة.

وقد سقط كابل الضغط العالي على منازل ومتسوقين في العاصمة كينشاسا الأربعاء.

وظهر في صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتسن التأكد منها العديد من الجثث بلا حراك في بركة ماء.

ولم تتضح أسباب الحادث.

وقال الناس إن الانهيار وقع في منطقة ماتادي كيبالا في ضواحي كينشاسا، وإن عددا من الأشخاص لفظوا أنفاسهم في الموقع.

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وقال مبوتامونتو المتحدث باسم الحكومة الإقليمية لوكالة أنباء فرانس برس "لقد انفجر الكابل وسقط طرفه المكهرب في بركة ماء تشكلت بفعل أمطار الصباح".

وأضاف أن الجثث نقلت إلى المشرحة، وأن التحقيق جار لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن غالبية الضحايا هم من البائعات في السوق القريب في العاصمة كنشاسا.

وقال أحد البائعين في السوق إن المياه تغمره نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة.