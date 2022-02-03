Getty Images تعرضت الإمارات لهجمات سابقة بطائرات مسيرة من اليمن

أعلنت السلطات في الإمارات اعتراض ثلاث طائرات مسيّرة وتدميرها بعد اختراقها مجالها الجوي، في حادث هو الرابع من نوعه في غضون أسابيع قليلة.

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن الطائرات، التي وُصفت بأنها "معادية"، اخترقت الأجواء الإماراتية فجر الأربعاء.

وكانت جماعة الحوثيين في اليمن أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة استهدفت الإمارات.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنشر طائرات مقاتلة متطورة ومدمّرة صاروخية، في المنطقة دعما للإمارات.

وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن الطائرات دمرت بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت عبر حسابها على تويتر إنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".

ويعتبر استهداف الإمارات، التي تعد مركزا تجاريا وسياحيا في المنطقة، تصعيدا في الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015.

واستهدفت جماعة الحوثيين الأراضي السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية مرات عديدة.