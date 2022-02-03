Getty Images لقاء مصر والكاميرون هي الحادي عشر في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية

يلتقي المنتخب الوطني المصري لكرة القدم نظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية الخميس في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.

ويلتقي الفائز من الفريقين الوطنيين بفريق السنغال الفائز على بوركينا فاسو في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء.

ونستعرض فيما يأتي أهم المحطات التي التقى فيها اثنان من أقوى فرق القارة السمراء في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مصر والكاميرون.

تقابل فريقا مصر والكاميرون لكرة القدم في 27 مباراة، فاز منتخب مصر في 15 منها بينما فاز المنتخب الكاميروني في ست مباريات، وتعادل الفريقان في ست مباريات أيضا.

التقى الفريقان في كأس الأمم الأفريقية فى 10 مباريات، مما يجعل لقاء الخميس هو المواجهة الحادية عشرة بينهما.

وفاز منتخب مصر على نظيره الكاميروني في 5 مواجهات في كأس الأمم الأفريقية، في حين انتصر منتخب الكاميرون في 4 مباريات وتعادل المنتخبان في مباراة واحدة فقط.

والتقى الفريقان في نهائي هذه المسابقة ثلاث مرات، فاز المنتخب المصري في اثنتين منها عامي 1986 و2008 مقابل فوز الفريق الوطني للكاميرون بنهائي واحد عام 2017.

وكانت المباراة الأولى للفريقين في هذه البطولة عام 1984 التي فاز فيها المنتخب المصري على نظيره الكاميروني.

كأس الأمم الأفريقية: مقتل 8 أشخاص في تدافع أمام ملعب في الكاميرون

كأس الأمم الأفريقية: عقوبات بالإيقاف والغرامة ضد مصر والمغرب لـ"سوء السلوك"

Getty Images حصدت مصر اللقب سبع مرات لتكون الدولة الأكثر فوزا بالبطولة الأفريقية

وفي المسابقة التالية، فازت الكاميرون بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 بركلات الترجيح لتكون النتيجة خمسة أهداف للكاميرون مقابل أربعة لمصر.

وفي عام 1988، فازت الكاميرون أيضا على مصر في دور المجموعات بهدف مقابل لا شيء. كما فاز أسود الكاميرون على الفراعنة في دور المجموعات من البطولة عام 1996 بهدفين مقابل هدف.

وفي 2002، فازت الكاميرون على مصر في الدور ربع النهائي لكأس الأمم الأفريقية بهدف دون رد. وتعادل الفريقان دون أهداف في دور المجموعات في المسابقة عام 2004.

في المقابل، فازت مصر على الكاميرون في دور المجموعات في بطولة كأس أفريقيا بأربعة أهداف مقابل هدفين. وفي نفس النسخة من المسابقة، كررت مصر الفوز على خصمها التقليدي في هذه البطولة في المباراة النهائية للبطولة بهدف دون رد عندما فازت مصر بالكأس.

وفي ربع النهائي من نسخة 2010 من البطولة، فازت مصر على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأسفرت المواجهة الماضية بين الفريقين عن فوز الكاميرون بكأس الأمم الأفريقية عام 2017 بعد أن سجلت هدفين في مرمى منتخب مصر مقابل هدف واحد لمنتخب الفراعنة.

عناصر القوة

لدى كل من الفريقين الأفريقيين مواطن قوة تكمن في اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية التي تقدم أعلى مستويات اللعبة على مستوى العالم.

ويُعد الاحتكاك بالفرق الأوروبية من أهم المقومات التي تمد اللاعبين بخبرات دولية تمكنهم من دعم فرقهم الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية.

ويضم منتخب مصر عددا من اللاعبين المحترفين في أندية أوروبية في مقدمتهم نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

Getty Images حصد منتخب الكاميرون، مضيف البطولة، اللقب خمس مرات في تاريخ مشاركته في المسابقة

كما يضم المتخب المصري أيضا محمد النني لاعب نادي الأرسنال الإنجليزي الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده والمنتخب الوطني لساحل العاج في البطولة الحالية.

وهناك أيضا محمود تريزيجيه، لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي أحرز هدف الفوز في مرمى المنتخب المغربي في المباراة الماضية.

ويرتدي مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، قميص غالاطاسراي في الدوري التركي لكرة القدم. كما يلعب في صفوف المنتخب المصري عمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني.

بالانتقال إلى صفوف منتخب الكاميرون، يضم منتخب الأسود عددا من اللاعبين المحترفين في أندية اوروبية، من بينهم حارس المرمى ديفيز إيباسي مبوتا الذي يلعب لصالح نادي أوفي كريت في اليونان، والحارس أندريه أونانا الذي يلعب لصالح أياكس أمستردام في هولندا.

وهناك أيضا كولينز فاي نجوران لاعب ستاندار لييج البلجيكي، ولاعب نانت الفرنسي جان تشارلز كاستيليتو، وهارولد موكودي لاعب سانت إيتيان في فرنسا، وإنزو إيبوسي لاعب انجيه الفرنسي أيضا.

كما يلعب لصالح منتخب الكاميرون جان أونانا جونيور لاعب بوردو الفرنسي، ومالونج كوندي لاعب أولمبياكوس اليوناني، وأندريه فرانك زامبو أنغيسا الذي يرتدي قميص نابولي الإيطالي، وليا سيليكي لاعب ميدلسبره الإنجليزي.

ويقود هجوم الفريق إغناتيوس جاناجو لاعب آر سي لينس الفرنسي، وإريك ماكسيم تشوبو موتينج لاعب بايرن ميونخ الألماني، وكارل توكو إكامبي لاعب أولمبيك ليون في فرنسا. وهناك أيضا فينسينت أبو بكر لاعب النصر السعودي، وكلينتون نجي الذي يلعب لصالح دينامو موسكو الروسي.