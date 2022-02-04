Getty Images جلبت سلطات المقاطعة معدات ثقيلة لمحاولة إنقاذ الطفل

استأنف عمال الإنقاذ عمليات الحفر الهادفة إلى إنقاذ طفل مغربي سقط في بئر للمياه بالقرب من مدينة شفشاون شمالي المغرب،

وكانت عملية الحفر قد توقفت لفترة وجيزة يوم الجمعة خوفا من حصول انهيار جزئي، ولكن تم استئنافها سريعا في محاولة لإنقاذه.

وكان الطفل، الذي قالت وسائل الإعلام المحلية إنه صبي يبلغ من العمر خمس سنوات واسمه ريان، يلعب بالقرب من البئر في بلدة تمروت، على بعد 100 كيلومتر من شفشاون.

ويُعتقد أن ريان سقط إلى عمق نحو 32 مترا من خلال فتحة ضيقة.

وتتواصل محاولات الإنقاذ بقيادة مديرية الحماية المدنية المغربية منذ مساء الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عمليات الحفر الأفقي ستبدأ بعد الانتهاء من الحفر العمودي والوصول إلى عمق 32 مترا حيث يعتقد أن الطفل قد سقط.

وعلى الرغم من سقوط الطفل إلى كل هذا العمق الكبير، إلا أن لقطات من كاميرا جرى إنزالها إلى داخل البئر، أظهرت أن الطفل ما يزال على قيد الحياة وواعيا، على الرغم من أنه بدا أنه يعاني من بعض الإصابات الطفيفة في الرأس.

وأنزل عمال الإنقاذ قناع للأكسجين وطعام وماء للطفل، في حين ينتظر فريق طبي في الموقع إخراج الطفل لعلاجه. كما وصلت مروحية إلى مكان الحادث لنقله إلى المستشفى بمجرد إخراجه من البئر.

ويشاهد آلاف الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لعملية الإنقاذ، وتجمعت مجموعة كبيرة من الناس في مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سلطات المحافظة تشرف على محاولات الإنقاذ وأن العشرات من رجال الشرطة والقوات المساعدة والشرطة الملكية وضباط الحماية المدنية شاركوا في العملية.

ويساعد محمد ياسين الوهابي، رئيس جمعية شفشاون للأنشطة الجبلية، في عملية الإنقاذ، وقال لبي بي سي إن ضيق البئر أعاق جهود الإنقاذ.

وأضاف أن عدة محاولات من قبل متطوعين محليين وعمال الإنقاذ للوصول إلى الطفل من خلال فتحة البئر كانت قد باءت بالفشل.

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وقال الوهابي: "مشكلة عملية الإنقاذ هذه هي أن قطر حفرة فتحة البئر صغير للغاية، نحو 25 سنتمترا. ثم يصبح على عمق 28 مترا أصغر، لذلك لم نتمكن من الوصول إليه".

BBC

وأظهرت الصور من موقع الحادث، خمسة جرافات تحفر مساحة كبيرة موازية للبئر لمحاولة الوصول إلى الطفل.

وقال المسؤولون لوسيلة الإعلام المحلية، لو 360، بحلول بعد ظهر يوم الخميس، إن عمال الإنقاذ لم يتبق لهم سوى أقل من تسعة أمتار للوصول إلى الطفل.

وقال الوهابي لبي بي سي إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لعمال الإنقاذ من خلالها الوصول إلى ريان.

لكن السلطات تشعر بالقلق من أن تؤدي عملية الحفر في البئر، إلى إيذاء الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عن طريق الخطأ، عبر التسبب في انهيار أرضي.