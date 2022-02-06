twitter facebook whatsapp viber telegram email بالصور: نساء منجم الجرانيت والغوص في الجليد والأحد الدامي الأحد 2022/2/6 72 A+ A- استمع افتتاح دورة الألعاب الشتوية في الصين والغوص تحت الجليد في روسيا واحتفالات التنين وإحياء الأحد الدامي في أيرلندا الشمالية، مجموعة مختارة من الصور الإخبارية القوية التي التقطت حول العالم هذا الأسبوع. راقصون يشاركون في الاحتفال بالعام الصيني الجديد، المعروف أيضا باسم السنة القمرية الجديدة، في أورومتشي بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين. احتفل ملايين الأشخاص حول العالم بالحدث، الذي شهد انتهاء عام الثور وبداية عام النمر. غطاس محترف يغطس في ماء درجة حرارتها 2 درجة مئوية، خلال درس لتعليم الغوص في الجليد في مركز تدريب في مدينة فلاديفوستوك الروسية. مواطنون من لندنديري في أيرلندا الشمالية، يشاركون في مسيرة لإحياء الذكرى الخمسين للأحد الدامي. في هذا اليوم قتل الجيش 13 شخصا بالرصاص وأصاب ما لا يقل عن 15 آخرين، بعد أن فتح أفراد من فوج المظلات النار على متظاهري الحقوق المدنية في منطقة بوغسايد، ذات الغالبية الكاثوليكية من المدينة، يوم الأحد 30 يناير/كانون الثاني 1972. مواطنون يصطفون لملء الأواني بالمياه من نهر باجماتي المقدس في معبد باشوباتيناث في كاتماندو عاصمة نيبال، خلال مهرجان سواثاني براتا كاتا الهندوسي الذي يستمر لمدة شهر. صبي يحمل ماعزا للخروج من منزله المغطى بالثلوج، في ظل موجة البرد الشديد التي تضرب منطقة فان في تركيا. نساء تنتظرن في طابور طويل للحصول على أجورهن نظير العمل في منجم للجرانيت وسط واغادوغو في بوركينا فاسو. الجرذ الشهير بوكسوتاوني فيل، يشارك في الاحتفالات بيوم جرذ الأرص في مركز غوبلرز كنوب، في ولاية بنسلفانيا. يعد هذا الجرذ الشخصية المحورية في هذه الاحتفالات، ووفقا للأسطورة فهو يتنبأ بالطقس في أمريكا، وبسبب التوقع الأخير يمكن للولايات المتحدة أن تشهد ستة أسابيع أخرى من الشتاء، بعد أن رأى الجرذ ظله عند الخروج من جحره. امرأة تصور بقايا شجرة سقطت أمام منزل في إدزيل، أنجوس. هبت رياح قوية تصل سرعتها إلى 92 ميلا في الساعة على أجزاء من اسكتلندا حيث اجتاحت العاصفة مالك والعاصفة كوري جميع أنحاء البلاد، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل. يحتفل لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، بفوزه على الروسي دانييل ميدفيديف، في نهائي فردي رجال في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن. قال اللاعب، 35 عاما، إنه "دُمر" جسديا بعد فوزه "غير المتوقع" في مسيرته، والذي جعله يفوز بلقبه رقم 21 في البطولات الأربع الكبرى للرجال. حاملتا شعلة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، تلوحان للجمهور قبل إشعال المرجل الأولمبي خلال حفل افتتاح دورة 2022 في استاد بكين الوطني في الصين. تم وضع الشعلة في وسط شكل من بلورات ثلجية عملاقة مكونة من لافتات عليها أسماء 91 دولة تتنافس في الألعاب. * الصور خاضعة لحقوق الملكية الفكرية.