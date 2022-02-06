افتتاح دورة الألعاب الشتوية في الصين والغوص تحت الجليد في روسيا واحتفالات التنين وإحياء الأحد الدامي في أيرلندا الشمالية، مجموعة مختارة من الصور الإخبارية القوية التي التقطت حول العالم هذا الأسبوع.

Liu Xin / China News Service via Getty Images راقصون يشاركون في الاحتفال بالعام الصيني الجديد، المعروف أيضا باسم السنة القمرية الجديدة، في أورومتشي بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين. احتفل ملايين الأشخاص حول العالم بالحدث، الذي شهد انتهاء عام الثور وبداية عام النمر.

Yuri Smityuk / TASS / Getty Images غطاس محترف يغطس في ماء درجة حرارتها 2 درجة مئوية، خلال درس لتعليم الغوص في الجليد في مركز تدريب في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

Charles McQuillan / Getty Images مواطنون من لندنديري في أيرلندا الشمالية، يشاركون في مسيرة لإحياء الذكرى الخمسين للأحد الدامي. في هذا اليوم قتل الجيش 13 شخصا بالرصاص وأصاب ما لا يقل عن 15 آخرين، بعد أن فتح أفراد من فوج المظلات النار على متظاهري الحقوق المدنية في منطقة بوغسايد، ذات الغالبية الكاثوليكية من المدينة، يوم الأحد 30 يناير/كانون الثاني 1972.

Prakash Mathema / AFP مواطنون يصطفون لملء الأواني بالمياه من نهر باجماتي المقدس في معبد باشوباتيناث في كاتماندو عاصمة نيبال، خلال مهرجان سواثاني براتا كاتا الهندوسي الذي يستمر لمدة شهر.

Ozkan Bilgin / Anadolu Agency via Getty Images صبي يحمل ماعزا للخروج من منزله المغطى بالثلوج، في ظل موجة البرد الشديد التي تضرب منطقة فان في تركيا.

John Wessels / AFP نساء تنتظرن في طابور طويل للحصول على أجورهن نظير العمل في منجم للجرانيت وسط واغادوغو في بوركينا فاسو.

Tayfun Coskun / Anadolu Agency via Getty Images الجرذ الشهير بوكسوتاوني فيل، يشارك في الاحتفالات بيوم جرذ الأرص في مركز غوبلرز كنوب، في ولاية بنسلفانيا. يعد هذا الجرذ الشخصية المحورية في هذه الاحتفالات، ووفقا للأسطورة فهو يتنبأ بالطقس في أمريكا، وبسبب التوقع الأخير يمكن للولايات المتحدة أن تشهد ستة أسابيع أخرى من الشتاء، بعد أن رأى الجرذ ظله عند الخروج من جحره.

Jeff J Mitchell / Getty Images امرأة تصور بقايا شجرة سقطت أمام منزل في إدزيل، أنجوس. هبت رياح قوية تصل سرعتها إلى 92 ميلا في الساعة على أجزاء من اسكتلندا حيث اجتاحت العاصفة مالك والعاصفة كوري جميع أنحاء البلاد، وتسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

Martin Keep / AFP يحتفل لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، بفوزه على الروسي دانييل ميدفيديف، في نهائي فردي رجال في بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن. قال اللاعب، 35 عاما، إنه "دُمر" جسديا بعد فوزه "غير المتوقع" في مسيرته، والذي جعله يفوز بلقبه رقم 21 في البطولات الأربع الكبرى للرجال.

Andrew Milligan / PA Media حاملتا شعلة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، تلوحان للجمهور قبل إشعال المرجل الأولمبي خلال حفل افتتاح دورة 2022 في استاد بكين الوطني في الصين. تم وضع الشعلة في وسط شكل من بلورات ثلجية عملاقة مكونة من لافتات عليها أسماء 91 دولة تتنافس في الألعاب.

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