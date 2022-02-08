AFP كان السائق الثري يقود سيارة بوغاتي شيرون (صورة أرشيفية)

تشتهر ألمانيا بعدم وجود حدود للسرعة القصوى المسموح بها لقيادة السيارات على امتداد طرقها السريعة، بيد أن مليونيرا تشيكيا يبدو أنه قاد سيارته بسرعة 417 كم / ساعة، ربما بهدف اختبار الحد الأقصى الذي يمكن تحمله.

ويخضع الآن، راديم باسر، للتحقيق بسبب قيادته للسيارة على طول طريق سريع في ولاية ساكسونيا-أنهالت.

وقال مكتب المدعي العام في ستندال إنه فتح تحقيقا في الواقعة غير الخاضعة لقانون على الأرجح.

وتشير تقارير إلى أن السائق يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى عامين أو غرامة مالية.

وكان مالك السيارة الرياضية الفارهة، من جمهورية التشيك، قد نشر مقاطع فيديو على يوتيوب، لقيادته سيارة بوغاتي شيرون، في الصيف الماضي، على امتداد الطريق إيه 2، بين برلين وهانوفر، الأمر الذي لفت الانتباه إلى الواقعة.

ويظهر، في مقاطع الفيديو ، عداد سرعة السيارة وهو يشير إلى سرعة تصل إلى 417 كم / ساعة.

وفي تعليقات مكتوبة أسفل الفيديو، يقول باسر: "كانت الرؤية واضحة على طول الطريق. كانت السلامة أولوية، لذا يجب أن تكون الظروف آمنة"، مضيفا أن القيادة حدثت في الساعة 4:50 من صباح يوم الأحد، وأنه مر في وقت سابق بسيارته على امتداد الطريق السريع.

وفتحت الشرطة تحقيقا بعد تداول وسائل إعلام ألمانية أنباء تشير إلى حدوث انتهاك مزعوم.

وينص القانون الجنائي على أنه من الممكن أن تشكل القيادة المنفردة جريمة إذا كان السائق "يقود بسرعة غير مناسبة وبطريقة تنتهك بشكل صارخ قانون المرور وتتسم بالتهور"، بحسب التقارير.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن وزير النقل، فولكر ويسينغ، انتقاده لسلوك قائد السيارة، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم وجود حد أقصى للسرعة في ألمانيا، إلا أن السيارة يجب أن تكون "تحت السيطرة".

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2020، نجحت شركة أميركية لصناعة السيارات في تطوير سيارة هي الأسرع في العالم بعد تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم شركة بوجاتي الإيطالية للسيارات الفارهة.

وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء في ذلك الحين إن السيارة التي تعرف باسم "إس إس سي تواتارا" سجلت سرعة بلغت 508.72 كليومترا في الساعة، أثناء اختبار على طريق سريع بولاية نيفادا الأميركية، وبذلك حطمت الرقم المسجل باسم السيارة "شيرون" التي تطورها شركة بوجاتي، والذي بلغ 490.4 كم في الساعة.

وتعد السيارة الحديثة من طراز بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+ من أسرع السيارات في العالم، إذ تتميز بقوة 1578 حصانا، وعزم يبلغ 1600 نيوتن متر، وهو ما يمنحها سرعة تبلغ 489 كم في الساعة، وتعد في مقدمة السيارات الأسرع في العالم.

وهناك أيضا سيارة من طراز ريماك نيفيرا، والتي يمكن أن تصل السرعة القصوى لها إلى 420 كيلومترا في الساعة.