أدان فريق وست هام الإنجليزي "بلا تحفظ" تصرفات مدافعه الفرنسي كورت زوما، بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يركل ويصفع قطته.

وتتواصل شرطة إسيكس مع الجمعية الملكية للرفق بالحيوان (RSPCA) وتقول إن "التحقيقات العاجلة جارية".

وقال النادي من جهته إنه سيتعامل مع الحادث داخليا.

ودافع ديفيد مويس، مدرب وست هام، عن قرار إدراج زوما في التشكيلة الأساسية لمباراة الإياب يوم الثلاثاء: "إنه أحد أفضل لاعبينا. لكن الأمر مستمر والنادي يتعامل معه، لذلك فهذه مسألة منفصلة".

وقال زوما (27 عاما) في بيان: "أريد أن أعتذر عن أفعالي، ليس هناك من أعذار لسلوكي وأنا نادم عليه بصدق".

وأضاف مدافع المنتخب الفرنسي: "أريد أيضا أن أوضح مدى أسفي العميق لأي شخص مستاء من الفيديو. أود أن أؤكد للجميع أن قطتينا بحالة وصحة جيدة".

وتابع: "إنهما محبوبتان من قبل عائلتنا بأكملها وجرى هذا السلوك بحادثة منعزلة لن تتكرر مرة أخرى".

وتُظهر لقطات إضافية، نشرتها صحيفة ذا صن للمرة الأولى، والتي ورد أن شقيق زوما، يوان، هو الذي صورها، اللاعب وهو يلقي بالأحذية على الحيوان الأليف ويطارده في جميع أنحاء الغرفة.

وقال النادي الذي تعاقد مع المدافع في الصيف من تشيلسي مقابل 29.8 مليون جنيه إسترليني: "وست هام يونايتد يدين بلا تحفظ تصرفات كورت زوما في الفيديو الذي تم تداوله".

واضاف: "لقد تحدثنا إلى كورت وسنتعامل مع الأمر داخليا، لكننا نود أن نوضح أننا لا نتغاضى أبدا عن القسوة تجاه الحيوانات".

ويلعب يوان زوما مع فريق داغينهام وريدبردج وقال فريق الرابطة الوطنية "أجرينا مناقشات مع يوان وسنأخذ بعض الوقت الآن للنظر في ردنا".

وأضاف النادي: "في غضون ذلك، نود أن نكون واضحين جدا في أننا لا نتغاضى بأي شكل من الأشكال عن أي شكل من أشكال القسوة تجاه الحيوانات ونأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

وقال يوان زوما: "إنني آسف بشدة لمشاركتي في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع وأعتذر بلا تحفظ، ليس فقط عن أفعالي، ولكن عن الانزعاج والضيق الذي أحدثه ذلك لكثير من الناس".

واضاف: "أنا الآن أمضي الوقت في التفكير في ما قمت به ولكني أرغب في طمأنة الجميع أن هذه كانت حادثة منعزلة وليست شيئا أفتخر به".

وقال متحدث باسم شرطة إسيكس: "نحن على علم بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بحادثة قطة قد يجدها أفراد مجتمعاتنا مؤلمة".

وأضاف: "لقد علمنا مؤخرا أن هذا الحادث ربما وقع في إسيكس ونحن على اتصال مع الجمعية الملكية للرفق بالحيوانات ولا تزال التحقيقات العاجلة جارية".

ومن جهتها، قالت الجمعية الملكية للرفق بالحيوان: "هذا مقطع فيديو مزعج للغاية ونود طمأنة الجمهور بأننا نحقق في الأمر".

واضافت: "لا يمكننا التعليق أكثر في هذا الوقت ولكننا ممتنون لكل من لفت انتباهنا إلى الأمر".

كما تعرض كورت زوما لانتقادات من الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين ماهيتا مولانغو، عندما قدم أدلة أمام لجنة اختيار رقمية وثقافية وإعلامية ورياضية يوم الثلاثاء.

وقال: "ليس علينا تأديبه، بل على الفريق الذي يلعب له أن يفعل ذلك، لكن دورنا هو إخبار اللاعب أن هذا النوع من السلوك غير مقبول".