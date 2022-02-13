BBC أكد فاندن وارنر، مدرب الفريق، أن الملابس والمعدات التي مُزقت كانت ضرورية

أطلق فريق كرة قدم أمريكية حملة لجمع التبرعات بعد أن دخلت فئران أحد مخازن الفريق ومزقت ملابس رياضية تقدر بآلاف الجنيهات.

وقال فاندن وارنر، مدرب فريق نوتنغهام سيزارز لكرة القدم الأمريكية، إن تلك الملابس كانت مخزنة حتى مرور فصل الشتاء، لكنها مُزقت بسبب غزو فئران تعرض له المخزن.

وأكد أنها معدات ضرورية تُعار للاعبين الجدد كل عام.

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ويأمل النادي في أن يتمكن من جمع التبرعات اللازمة للحصول على ملابس ومعدات رياضية أخرى بدلا من تلك التي مزقتها الفئران، وذلك قبل بداية الموسم الجديد الذي ينطلق في إبريل/ نيسان المقبل.

وقال وارنر: "لقد تسللت الفئران إلى هناك ودمرت الكثير من الملابس، وألحقت أضرارا بالكثير من الخوذات، والقمصان، والسراويل التي يستخدمها اللاعبون - وهي معدات ضرورية نحتاج إلى الحصول عليها".

وأضاف: "إنها لعبة مكلفة، لذلك نحاول مساعدة من يلعبونها للمرة الأولى. فبدلا من أن ينفقوا مبالغ كبيرة في العام الأول، نسمح لهم باستعارة ملابس ومعدات النادي".

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BBC قال لاعب الفريق جامي غايتلي إن تلك الملابس والمعدات كانت ضرورية لصعود الفريق إلى مسابقة أكبر

وقال اللاعب جامي غايتلي إنه "أمر لا يُصدق. أخرجنا كل شيء من المخزن وكان ما حدث واضحا جدا على الخوذات، لكن كان هناك صندوق واحد فقط تمكنا من الوصول إليه وكان بحالة مذرية وساعتها أدركنا أن هناك مشكلة خطيرة".

ويحاول النادي جمع تبرعات بقيمة 1500 جنيه إسترليني هي تكلفة الملابس والمعدات الرياضية التي أتلفتها الفئران.

وفريق نوتنغهام سيزارز مسجل في دوري NFC 1 South بالاتحاد البريطاني لكرة القدم الأمريكية، لكنه يسعى إلى الصعود إلى الترقي هذا الموسم.