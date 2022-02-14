عشية الزيارة المقررة له إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الوقت قد حان لطرح مبادرات السلام والتعاون الاقليمي، مؤكدا أن أمن دولة الامارات وكل دول الخليج هو جزء من أمن بلاده واستقرارها.

كلام أردوغان، جاء في مقال نشره عبر موقع "خليج تايمز" الإماراتي، قال فيه، إن زيارته لأبوظبي، ستتيح الارتقاء أكثر بعلاقات التعاون بين البلدين، مؤكدا أن التقارب التركي الإماراتي يكتسب زخماً جديداً عبر الزيارات المتبادلة.

وكان أردوغان قد بدد المخاوف التي راجت، عقب إعلانه عبر منصة توتير، بأنه أصيب بفايروس كورونا هو وزوجته السيدة أمينة، قبل عشرة أيام فقط من زيارته المقررة للإمارات العربية المتحدة، إذ عاد وأكد تعافيه، قائلا إنه سيصطحب زوجته في الزيارة التي تأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر من الزيارة التي قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى العاصمة أنقرة.

حيز التنفيذ

وكشف مكتب الإعلام التابع للرئاسة التركية، عن نية أردوغان وبن زايد، حضور مراسم التوقيع على 12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة، كما سيتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري، وعلى بيان مشترك حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

Getty Images شهدت زيارة بن زايد إلى أنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توقيع الإمارات وتركيا اتفاقيات في مجالات عدة

ويسعى أردوغان لوضع الاتفاقيات العشر التي تم التوقيع عليها خلال زيارة بن زايد إلى أنقرة في الرابع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي موضع التنفيذ، حسب ما أكده وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

ومن المقرر أن يزور أردوغان إمارة دبي في اليوم الثاني من زيارته، حيث يشهد إطلاق احتفالات اليوم الوطني التركي في معرض إكسبو 2020.

ويشير الكاتب والمحلل التركي علي أوزتورك إلى الإعداد الجيد الذي سبق زيارة أردوغان حيث كان وزير الخارجية التركي قد حل في دبي والتقى حاكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل أسابيع، ليتبعه رئيس البرلمان التركي مصطفى شنظب الذي وصل على رأس وفد اقتصادي كبير.

وكان أردوغان قد تسلم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوراق اعتماد سفير الإمارات الجديد لدى أنقرة سعيد ثاني حارب الظاهري، خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

Getty Images العملة التركية شهدت تحسنا ملحوظا فور هبوط طائرة ولي العهد الإماراتي في أنقرة،

وقبل أسابيع، تحدث أردوغان عن زيارته المزمعة إلى أبوظبي في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه على متن طائرته في رحلته إلى جمهورية توركمانستان، حين قال: "ستكون لي زيارة إلى الإمارات قريبا على رأس وفد كبير، وسنقدم على بعض الخطوات بقوة، فقد قدموا خطوة استثمار بـ10 مليارات دولار، حيث سنبني مستقبلا مختلفا عبر تنفيذ هذا، وستكون هناك تطورات إيجابية".