Getty Images أخرج ريتمان عددا من أفلام كوميديا الرعب

رحل المخرج إيفان ريتمان، مخرج فيلم الكوميديا الشهير "صائدو الأشباح" عن عمر يناهز 75 عاما.

وكان ريتمان قد نشأ في كندا التي وصل إليها مع عائلته مهاجرا من تشيكوسلوفاكيا، حيث درس الإخراج السينمائي.

وقد شق طريقا في عالم الفن ونال شهرة حين أخرج الكوميديا التي تحمل العنوان "بيت الحيوانات" عام 1978.

وقد رحل بسلام أثناء نومه في منزله في كاليفورنيا، كما قالت عائلته.

وقال أفراد عائلته " عائلتنا حزينة بسبب الفقدان غير المتوقع للزوج والأب والجد، الذي علمنا أن نبحث دائما عن السحر في الحياة. عزاؤنا أن عمله في الإخراج جلب الضحكة والسعادة لعدد كبير من المشاهدين في أنحاء العالم".

وكان رينمان قد ولد في كومارنو في سلوفاكيا الحالية، عام 1946، ونجت والدته من معسكرات أوشفيتس النازية، وكان والده يملك أكبر مصنع للخل في البلد.

واستقرت العائلة لاحقا في تورنتو الكندية، والتحق ريتمان بجامعة ماكماستر في هاميلتون ، حيث أخرج أفلاما قصيرة، والتقى ممثلين مثل ريكن مورانيس نجم فيلمه اللاحق "صائدو الأشباح".

وبعد أن عمل منتجا لفيلمين من أفلام الرعب للمخرج ديفيد كرونينبيرغ اكتسب شهرة بعد إخراجه فيلم "بيت الحيوانات"، وأخرج لاحقا عددا من أعظم الافلام الكوميدية لحقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

وكان مخرج فيلم "كرات اللحم" الذي لعب دور البطولة فيه النجم بيل موراي.

وكذلك أخرج فيلما كوميديا لعب بطولته النجم أرنولد شوارزينيغر هو فيلم " التوأم" عام 1988، وتعاونا مرة أخرى في فيلم "شرطي الروضة" عام 1990 وفيلم "جونيور" عام 1994.

لكن الفيلم الأشهر من أفلامه كان فيلم "صائدو الأشباح" الذي أخرجه عام 1984، حيث جلب إيرادا بلغ 200 مليون دولار في أنحاء العالم، وحصل على ترشيحين للأوسكار، وبني عليه مسلسل عام 1989 وحلقتان إضافيتان.

وفي حديث لوكالة أنباء أسوشييتد برس عن استمرار جاذبية الفيلم قال "تعاملت مع الكوميديا بشيء من الحميمية، أخذتها على محمل الجد رغم أنها طكانت فيلم رعب كوميدي".

وقد قدمت شخصيات من عالم السينما العزاء وأطروا إنجازات المخرج، فقال فول فيغ الذي أخرج نسخة عام 2016 من "صائدو الأشباح" إن "الجميع في حقل الكوميديا مدينون له بالكثير".