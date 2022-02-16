Reuters جلسة في مؤتمر أوبيك في الرياض.

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها المعروفين باسم أوبك بلس بحاجة إلى تضييق الهوة بين ما حددوه من أهداف للإنتاج والإنتاج الفعلي.

وقال بيرول في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض: "هناك فرق كبير بين الأهداف التي حددتها دول أوبك بلس من حيث مستويات إنتاجها، وما ينتج اليوم".

وأضاف: "سيكون من المهم لأوبك بلس تضييق هذه الهوة، ونأمل في توفير أحجام أكبر للسوق".

ورفع منتجو النفط في أوبك بلس هدف إنتاجهم بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، منذ أغسطس/آب مع إلغاء قيود الإنتاج.

Reuters

ولكنهم مع ذلك أخفقوا غير مرة في تحقيق هذه الأهداف، لأن بعض المنتجين يكافح لاستعادة الإنتاج.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأخير إن الفجوة بين الهدف والإنتاج الفعلي في يناير/كانون الثاني اتسعت إلى 900 ألف برميل يوميا.

وتداول المستثمرون خام برنت عند 93.19 دولارا للبرميل في الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 10 سنتات، بعد أن انخفض بنسبة 3.3 في المئة خلال الليل، بعد أن أعلنت روسيا سحب بعض قواتها بالقرب من أوكرانيا، وإن كانت الولايات المتحدة لم تتحقق بعد من ذلك.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الاثنين إن التوتر بين روسيا والغرب يرفع أسعار النفط، وليس السبب نقصا جوهريا يبرر الزيادة المتسارعة في الإنتاج.