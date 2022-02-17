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إذا كنت من رواد الميتافيرس وخلقت شخصيتك المتميزة هناك، لا شك أنك ستحتاج إلى تأثيث مكانك الجديد؛ كي تكتسب شخصيتك الافتراضية أناقة وذوقا وتميزا.

وربما يتحقق ذلك عبر اختيار ملابس من ماركات مشهورة أو مكتب أنيق أو لوحات فنية تلبي ذوقك.. كلها سلع افتراضية ستدفع ثمنها أموالا حقيقية لكن لن تلمسها أبدا، وإن ظلت مسجلة باسمك في العالم الافتراضي. هذه السلع الرقمية تعرف بـ.NFT

ماهي NFT؟

هي اختصار لـ Non Fungible Token ما يعني رمزاً غير قابل للمحاكاة. ويمكن القول إنها سند ملكية لمنتجات افتراضية مثل قطع الأثاث أو قطع فنية أو ملابس أو حتى أراضٍ وشقق يمكن امتلاكها ببيانات فردية مسجلة في البلوكتشين blockchain .

الحياة في في الميتافيريس، ستكتسب زخما وإقبالا شديدين حسب التوقعات، إذ قد تعقد اجتماعات العمل وتشاهد مباراياتك الرياضية هناك، وربما تفتتح جامعتك فرعا لها أيضا في ذلك العالم. وتماماً مثل أي لعبة من ألعاب الفيديو، ستجد خيارات لملابس متاحة لكافة الناس، وأخرى مدفوعة وهنا يأتي دور الـ NFTs.

فإذا كنت من هواة التميز أو "الاستعراض" في عالمك الحقيقي، ربما ستفعل الشيء نفسه في حياتك الرقمية أيضًا، ولم لا!

شركة أديداس الرياضية، من الشركات التي طرحت ملابسNFT وباعتها بقيمة تقدر بأكثر من 22 مليون دولار، ليستخدمها مشتروها أثناء وجودهم في الميتافيرس.

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العملات المتداولة في شراء وبيع هذه المنتجات ستكون في الغالب رقمية أيضا، فأي شخص لديه عملات رقمية يمكنه أن يبيع ما يحلو له من مواد افتراضية بطرحها في الأسواق الرقمية إما بوضع سعر محدد لها أو عبر طرحها بالمزاد لتحقيق أعلى قيمة. و يمكنك دائماً إعادة بيع أشيائك بأسعار أعلى بكثير من السعر الذي اشتريت به وتحقيق أرباح.

وقد بيع عمل فني رقمي للفنان الأمريكي Mike Winkelmann الذي يُعرف باسم Beeple كـ NFT بسعر 69 مليون دولار أمريكي وهي أغلى NFT تم بيعه حتى الآن.

الـ NFT في العالم العربي

سلام الجواهري شاب عربي قرر إدخال العرب إلى هذه الحفلة الرقمية، وقام منذ شهرين تقريباً بإنشاء مجموعة تحت اسم Arabpunkz.

تتألف هذه المجموعة من 5000 تصميم NFT مختلف، تُستخدم كصور تعريف لحساباتك الشخصية في العالم الافتراضي على شتى وسائل التواصل الاجتماعي (profile picture).

وتصوّر هذه المجموعة الرجل العربي بطابع خليجي من حيث الزي، فترى تصاميم تتضمن الثوب العربي الأبيض والعقال وبشخصيات مختلفة الملامح من حيث الشوارب واللحى، مع أكسسوارات أخرى مثل النظارات الشمسية وغيرها بطريقة إبداعية تحاكي مزاج الشباب.

سرعان ما أصبح Arabpunkz المشروع الأول والأكثر شهرةً خلال عدة أسابيع في Magic Eden (سوق على منصة Solana الافتراضية) وبعد نجاحهم ، تدفقت على الساحة مشاريع أخرى.

ولاحقا أُعيد بيع بعض هذه الصور بأكثر من 3000 دولار، رغم أن سعرها الأصلي كان أقل من 20 دولارا.

"الكريبتو و NFT "

وعن الفرق بين العملات الرقمية والـ NFT، يقول المسؤول عن التسويق لمجموعة Arabpunk ، تركي عبد الله، إن "NFT هي أصول رقمية لها بيانات فريدة وبالتالي تحمل أسعاراً مختلفة لكل واحدة ضمن المجموعة نفسها، عكس العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم وغيرها والتي لديها نفس القيمة دائماً".

ويؤكد تركي إن المنضمين إلى هذا المجتمع بلغت أعدادهم 3700 عضو ينتمون لكل بلدان العالم، ولا يقتصر الأمر على الذكور "فالنساء لديهن حضور جيد في هذا العالم، لكنهن يعرضن منتجاتهن الفنية أكثر مما يشترين".

نشاطات عربية

لم يعد التعامل العربي في هذه السلع الرقمية قاصرا على المواقع والمنصات الرقمية؛ إذ تحول إلى فعاليات حقيقية لها حضور وجمهور؛ فقد استضافت مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة على مسرحها الرقمي في منتجع مدينة جميرا، معرضاً لأول مجموعة أعمال فنية رقمية NFT لمصمم أزياء عربي وهو رامي القاضي.

ويوضح لنا المصمم اللبناني، رامي القاضي، أنه عرض مجموعته الفعلية من الأزياء في باريس، قبل أن يعرض المجموعة نفسها ولكن بصورتها الرقمية NFT على مسرح الفن الرقمي في دبي.

وجمع المعرض بأجوائه المفعمة بالحياة والألوان والموسيقى بين التصاميم الفعلية لأزياء رامي، التي قُدمت في وسط المسرح الذي تعرض على جدرانه في الوقت نفسه، مجموعة التصاميم الرقمية للقاضي.

BBC مجموعة المصم رامي قاضي

ويحدثنا رامي عن الشريحة التي يتوجه لها بالقول إن "زبائني المعتادون من محبي تصاميم الأزياء مهتمون بالاطلاع على منتجاتي من المجموعة الرقمية لأنهم يثقون باسمي التجاري كمصمم أزياء. لكننا نستهدف جميع الفئات من نساء وشباب وحتى من جيل اليافعين من محبي اقتناء القطع الفنية الرقمية".

أما عن الأسعار فأكد القاضي أنه يبيع كل تصميم رقمي من المجموعة بالسعر نفسه وهو 1025 آدا، والآدا هي إحدى العملات الرقمية وتبلغ قيمتها نحو 1100 دولار.

وربما تندهش إذا علمت أن الـ NFTs لا تقتصر على الصور أو الرسومات أو التصاميم، إذ يمكنك بيع أي شيء حرفياً، حتى الفكرة والكلمة؛ فقد باع مؤسس تويتر، جاك دروسي، تغريدته الأولى على شكل NFT بسعر 2.9 مليون دولار، والمشتري أصبح المالك لهذه التغريدة!

إذاً هو هَوس الاقتناء والتباهي بندرة ما تملك كذلك وليس فقط الاستثمار والاستفادة من إعادة البيع.

وربما أصبح لدينا الآن جميعاً واجباً في التعرف أكثر على تفاصيل هذا العالم، لنكون مستعدين حينما تتحول كل المعاملات والحياة اليومية إلى النسخة الرقمية.