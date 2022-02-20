Getty Images أحرز دياز الهدف الثالث لليفربول بعد هدف رائع لصلاح

قد يكون لويس دياز متأخرا بـ149 هدفا عن النجم المصري محمد صلاح بقميص ليفربول، لكن المدرب يورغن كلوب يأمل في مسيرة قوية للكولومبي الذي انضم حديثا إلى الفريق الإنجليزي.

وسجل دياز، الذي انتقل من بورتو في يناير/ كانون الثاني الماضي، هدفه الأول مع ليفربول الذي فاز على نورويتش 3-1 يوم السبت.

وجاء الهدف في أعقاب هدفين لساديو ماني وصلاح، الذي بلغ 150 هدفا في 236 مباراة مع "الريدز".

وقال كلوب، وهو يشيد بصلاح: "لم يكن أحد يتوقع عندما سجل الهدف الأول في واتفورد، أنه يمكنه تسجيل 149 أخرى في فترة زمنية قصيرة".

وأضاف "آمل أن يستخدم لويس هدفه الأول بنفس الطريقة".

مسيرة رائعة

فاز صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017. وساعده أسلوبه في اللعب في حصد ألقاب فردية، واستفاد من سمعة قوية، حتى وضع تمثال له في متحف مدام توسو.

وأضاف كلوب عن صلاح أنه "رائع"، وهو واحد من 10 لاعبين فقط وصلوا إلى 150 هدفا مع ليفربول.

وقال "لقد قدم مباراة رائعة. قلت في الشوط الأول 'لا تتعجل الأمر'. اللمسة الأولى كانت مجنونة. كانت مباراة مثالية لتسجيل الهدف رقم 150".

دياز لديه الكثير ليفعله مع ليفربول، لكن كلوب أشاد باللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وقال المدرب الألماني: "الشوط الأول لم يكن سهلا للاعبين الهجوميين، حيث لعبنا تشكيلة جديدة".

وأضاف "الهدف الأول بالنسبة للجميع هو هدف مهم للغاية. وفي الشوط الثاني، كان (دياز) مشاركا في المباراة بنسبة 100 في المئة للاستفادة من لحظات الضغط المرتد، وقام بأشياء جيدة بالكرة وسجل هدفا رائعا، لذلك أنا سعيد حقا من أجله".

Getty Images قدم هندرسون تمريرة حاسمة للويس دياز ليسجل هدف ليفربول الثالث

وسجل دياز مستفيدا من تمريرة هندرسون الرائعة. ووصف كابتن ليفربول اللاعب الجديد بأنه "رائع" منذ انضمامه، مشيرا إلى أن "تسديداته جيدة حقا".

"لحظات صعبة"

وصل ليفربول إلى 100 هدف في 39 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وتحسن بشكل كبير بالمقارنة مع الموسم الماضي، عندما سجل 97 هدفا في 53 مباراة.

وكان فوز الريدز على نورويتش هو الثامن على التوالي في جميع المسابقات وأعقب ذلك الفوز على إنتر ميلان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأكد كلوب الذي أراح ترينت ألكسندر-أرنولد في مباراة السبت، أن إصابة عضلية ستبقي روبرتو فيرمينو خارج الملعب "لبعض الوقت"، في حين أن المهاجم ديوغو جوتا قد يعود إلى نهائي نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الأسبوع المقبل ضد تشيلسي في ويمبلي.

وأضاف المدرب الألماني: "علينا أن نحافظ على لياقة اللاعبين وأن نخلق روحا مثلما فعلوا في مباراة (نورويتش)".

وأضاف "كانت لدينا لحظات صعبة ثم بدت المباراة مختلفة تماما. لكن هؤلاء اللاعبين لم يستسلموا - وكان بإمكاننا المساعدة من مقاعد البدلاء، والدفع بلاعبين جيدين حقا، وكان ذلك، كما كان الحال قبل ثلاثة أيام، عامل تغيير في المباراة".