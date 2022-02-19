Getty Images مغواير نفى ما جاء في التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي

وصف مدرب فريق مانشستر يونايتد، رالف رانييك، تقارير إعلامية تحدثت عن وجود تنافس بين كريستيانو رونالدو وهاري ماغواير على قيادة الفريق، بأنها "هراء".

وذكر تقرير نشرته صحيفة "ذا الميرور" أن اللاعبين دخلا في صراع من أجل حمل شارة القائد.

وقال رانييك إنه علم بما كتب في الصحيفة، وإنه ليس قلقا من الأمر "لأنني أعرف أنه ليس صحيحا".

وأضاف المدرب الألماني: "هذا كله هراء، فلم أتحدث أبدا مع اللاعبين عن شارة القائد".

"وهذه ليست مشكلة بالنسبة لي، فهاري هو قائدنا وسيبقى هو القائد".

وتولى ماغواير قيادة الفريق في فترة المدرب السابق، أولي غونار سولشاير، منذ عامين، ولكن التقرير يقول إن سلطته ضعفت بعد مجيء رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما.

ورد مدافع المنتخب الانجليزي على التقرير، في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن "الأمر غير صحيح"، وإنه وزملاءه "متحدون ويركزون تفكيرهم في مباراة الأحد أمام ليدز يونايتد".

وقال رانييك: "سمعت عن الأشياء التي كتبت، نعم بعض اللاعبين كانوا غير مرتاحين بعد غلق فترة الانتقالات، ولكن الأمور تحسنت، والجو في الفريق الآن أفضل مما كان عليه في الأسابيع الماضية".

وأكد "الأمر المهم هو الأداء الجيد والروح الجماعية في الميدان، هذا ما نسعى إليه".

وقال رانييك إنه علم أخيرا بخصوصية التنافس بين مانشستر يونايتد وليدز، وإنه متحمس للذهاب إلى ملعب إيلون رود.

"على حد علمي، فإنها أول مباراة يلعبها مانشستر يونايتد في إيلون رود أمام جمهور كامل، منذ أن كان ليدز آخر مرة في الدوري الانجليزي الممتاز. ونحن متحمسون لها".