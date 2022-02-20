AFP إثيوبيا تقول إن مشروعاتها التنموية في حاجة ماسة إلى الكهرباء التي سوف تولد من السد.

أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ الأحد إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة المثير للخلاف بينها وبين كل من مصر والسودان.

وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، رسميًا ما قيل إنه إنتاج للكهرباء من السد الضخم المقام على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر.

وقام أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في "محطة توليد الطاقة" وضغط على سلسلة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها تمثل بدء إنتاج الكهرباء.

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مصر تبحث عن حلفاء جدد لتعزيز موقفها في أزمة سد النهضة

وتقول أديس أبابا إن سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته حوالى 4 مليارات دولار، مشروع حيوي لنهضة البلد الاقتصادية ومصدر أساسي للطاقة اللازمة لمشروعات التنمية.

وتخشى مصر والسودان من أن يؤثر السد على كمية المياه المتدفقة إليهما.

وفشلت جولات عديدة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل إلى حلول ترضي كافة الأطراف.

وتطالب مصر باتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إن بلاده لا تضع شروطا مسبقة لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا حول أزمة السد، لكنه أضاف أن المفاوضات "لن تكون بلا نهاية".