Reuters

تحطمت طائرة مقاتلة إيرانية في منطقة سكنية في مدينة تبريز شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في الحادثة.

وأفادت تقارير بأن ضحيتين منهم فردان من طاقم الطائرة من القوات الجوية، ومدني كان في سيارته الخاصة.

وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر المحلية إن الطائرة اصطدمت بمدرسة وأن أحد القتلى من سكان الحي.

وقال المسؤول المحلي محمد باقر هونارفار للتلفزيون الحكومي إن المدرسة كانت مغلقة في ذلك الوقت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال إن الطائرة مقاتلة من طراز F-5 وقال إنها سقطت حوالي الساعة 9:00 صباحا (0530 بتوقيت غرينتش) في حي منجم بوسط تبريز.

وقال التلفزيون الرسمي إن الحادثة وقعت بالقرب من صالة رياضية ومدرسة.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات فيديو على الإنترنت تظهر سيارات الإطفاء في مكان الحادث وأفراد الإطفاء يحاولون إخماد الحطام المحترق.

ولم يعرف بعد سبب الحادث.

Reuters

وقالت الإذاعة الحكومية إن التحقيقات جارية.

وتمتلك القوات الجوية الإيرانية في الغالب طائرات مقاتلة روسية من طراز ميغ وسوخوي تعود إلى الحقبة السوفيتية، إضافة إلى بعض الطائرات الصينية.

وتمثل بعض الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز إف-4 وإف-5 التي يعود تاريخها إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979 جزءا من أسطولها الجوي.