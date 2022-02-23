EPA الشرطة فحصت المتهم بحثا عن متفجرات، بواسطة روبوت، عندما كان مصابا في الطريق

أنهت الشرطة الهولندية عملية احتجاز رهائن في متجر لشركة أبل في منطقة لايدسبلين المزدحمة بمدينة أمستردام.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من صدم المتهم بسيارة، عندما كان يحاول الفرار من الموقع.

وقبل إلقاء القبض على منفذ الهجوم مباشرة، وبينما كان مستلقيا على الأرض بسبب إصابته، استخدمت قوات الشرطة جهاز روبوت لفحصه جيدا، والتأكد من عدم وجود متفجرات بحوزته.

وتطور الأمر من عملية سرقة مسلحة للمتجر، إلى احتجاز للرهائن، استمر عدة ساعات.

وجرى تحرير الرهائن جميعا، ولم يبلغ عن وجود أي إصابات بينهم.

واستدعيت قوات الشرطة في بادئ الأمر للتعامل مع عملية سطو مسلح بعد ظهر يوم الثلاثاء.

ونشرت وسائل الإعلام الهولندية العديد من الصور، ومقاطع الفيديو، المتعلقة بالموضوع.

وطالبت الشرطة الناس في المنطقة بالتوقف عن مشاركة الصور أو البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامة من كانوا داخل المباني.

وبدا أن الصور المتداولة في وسائل الإعلام الهولندية تظهر رجلا يلوح بسلاح ناري في يده بينما يمسك شخصا بذراعه الأخرى.

EPA وصل ضباط متخصصون ومسلحون إلى مكان الحادث

وقال تلفزيون "ايه تي 5" الإخباري إن شهودا قريبين أبلغوا عن سماعهم طلقات نارية مع بدء الحادث، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك.

وشارك العشرات من ضباط الشرطة في تطويق الميدان وطلب من الناس تجنب المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي، قالت الشرطة إن المهاجم شاب يبلغ من العمر 27 عاما، ومن سكان المدينة، وقال موقع (إن إس أو) الهولندي إنه طالب بكمية كبيرة من الأموال الرقمية.

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ولايدسبلين هي ساحة شهيرة خارج سلسلة القنوات المائية الحلقية في وسط مدينة أمستردام، ولم يكن الهجوم بعيدا عن معرض متحف ريكز الفني الشهير.

ومتجر أبل المذكور هو المتجر الرئيسي للشركة في المدينة ومثل المتاجر المماثلة في المدن الكبرى الأخرى، يحتل موقعا بارزا، وهو يقع في هذه الحالة، في مبنى هيرش الذي بني في أوائل القرن العشرين في الزاوية الجنوبية من الساحة.