Getty Images ماذا يحدث عندما نموت؟ قد تعطي دراسة جديدة بعض الأفكار حول ذلك

خلص علماء من قراءة بيانات جديدة من "حادثة" وثقت علميا، إلى أننا قد نرى شريط حياتنا بالفعل أمام أعيننا في لحظة موتنا.

وكان فريق من العلماء يقوم بقياس الموجات الدماغية لمريض مصاب بالصرع يبلغ من العمر 87 عاما. وأثناء القيام بتسجيل استجاباته العصبية، أصيب المريض بنوبة قلبية قاتلة، مما قدم للعلماء تسجيلًا غير متوقع لدماغ شخص يحتضر.

وكشفت نتائج ذلك، أنه في الثلاثين ثانية قبل وبعد موت المريض، اتبعت الموجات الدماغية للرجل نفس الأنماط التي عادة ما تتبعها خلال الحلم أو استرجاع الذكريات.

وكتب علماء الفريق في دراستهم التي نُشرت في مجلة "فرونتييرز إن ايجينغ نوروساينس" الطبية المختصة بعلم الأعصاب يوم الثلاثاء، أن نشاط الدماغ من هذا النوع قد يشير إلى أن "رؤية شريط حياتنا" النهائي قد يحدث بالفعل في اللحظات الأخيرة من حياة الشخص.

وقال الدكتور أجمل زمار، المؤلف المشارك في الدراسة، إن ما حصل عليه الفريق في فانكوفر، كندا، عن طريق الخطأ، كان أول تسجيل على الإطلاق لدماغ شخص يحتضر.

وقال لبي بي سي: "حدث ذلك بالصدفة تماما، لم نخطط لإجراء هذه التجربة أو تسجيل هذه الإشارات".

فهل سنلقي نظرة سريعة على أحبائنا وذكرياتنا السعيدة في لحظة الموت؟ يقول الدكتور زمار إنه من المستحيل التأكد من ذلك.

وقال: "إذا قفزت إلى المجال الفلسفي، فإنني أتوقع أنه إذا قام الدماغ باستعادة ذكريات الماضي، فمن المحتمل أن يذكرك بالأشياء الجيدة، بدلاً من الأشياء السيئة".

لكنه قال: "لكن ما يمكن تذكره سيكون مختلفا لكل شخص".

وأضاف الدكتور زمار، وهو جراح أعصاب في جامعة لويزفيل، إنه في غضون 30 ثانية قبل توقف قلب المريض عن إمداد الدماغ بالدم، اتبعت موجاته الدماغية نفس الأنماط التي تتبعها عندما نقوم بمهام تتطلب مهارات معرفية عالية، مثل التركيز أو الحلم أو استدعاء الذكريات.

واستمر ذلك إلى بعد 30 ثانية من توقف قلب المريض عن النبض، وهي النقطة التي يُعلن عندها عادةً موت المريض.

وأضاف: "قد يكون هذا آخر استدعاء للذكريات التي عشناها في الحياة ويتم عرضها من خلال دماغنا في الثواني الأخيرة قبل أن نموت".

دراسة: النوم وصفة سحرية للتغلب على مصاعب الحياة

دراسة: "لا علاقة" بين الأرق والموت المبكر

وتثير الدراسة أيضًا أسئلة حول متى بالضبط، تنتهي الحياة: هل تتوقف عندما يتوقف القلب عن النبض أم عندما يتوقف الدماغ عن العمل؟

وحذر الدكتور زمار وفريقه من أنه لا يمكن استخلاص استنتاجات عامة من دراسة واحدة. مشيرا إلى أن حقيقة أن المريض كان مصابًا بالصرع، مع وجود نزيف دماغي وتورم، يزيد الأمر تعقيدًا.

وقال زمار "لم أشعر بالراحة مطلقًا لاستنتاج أي شيء من حالة واحدة". وأشار إلى أنه ولسنوات بعد التسجيل الذي حصل الفريق عليه في عام 2016، بحث عن حالات مماثلة للمساعدة في تقوية هذا التحليل لكنه لم ينجح.

إلا أن دراسة أجريت عام 2013 على فئران سليمة قد تقدم دليلًا بشأن ذلك.

وأبلغ باحثون أمريكيون قاموا بهذه الدراسة، عن مستويات عالية من الموجات الدماغية لحظة الموت وحتى 30 ثانية بعد توقف قلوب الفئران عن النبض، أي تشبه تماما النتائج التي توصل إليها الدكتور زمار بشأن مريضه المصاب بالصرع.

واعتبر زمار ان أوجه الشبه بين الدراستين "مذهلة".

ويأمل العلماء الآن أن يؤدي نشر هذه معلومات إلى فتح الباب لدراسات أخرى حول اللحظات الأخيرة من الحياة.

وقال الدكتور زمار: "أعتقد أن هناك شيئا روحانيا حول تجربة الاقتراب من الموت بأكملها". مضيفا: "أن مثل هذه النتائج التي توصلنا إليها، تمثل لحظة يتمنى العلماء تسجيلها".