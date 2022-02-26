تواصل القوات الروسية هجومها العسكري على أوكرانيا المجاورة، مع احتدام القتال في شوارع العاصمة كييف.

Anadolu Agency / Getty Images

أصيب مبنى سكني بالقرب من مطار جولياني في كييف بصاروخ، في وقت سابق من اليوم السبت.

Reuters

تُظهر الصور حفرة تمتد في خمسة طوابق على الأقل، تم تفجيرها في جانب المبنى.

Reuters

حضرت خدمات الطوارئ إلى مكان القصف.

Reuters

قام رجال الإطفاء بإخماد النيران داخل مبنى سكني تم تفجيره.

Anadolu Agency / Getty Images

تقول السلطات إنه يتم "تحديد" عدد الضحايا، بينما تجري عملية الإجلاء.

Reuters

اختبأ الناس عند سماع صفارات الإنذار بالقرب من المبنى السكني المتضرر.

AFP

قال الجيش الأوكراني إنه صد هجوما على أحد الطرق الرئيسية في غربي العاصمة، في وقت مبكر من صباح اليوم.

AFP

جنود أوكرانيون بالقرب من عربات مدمرة في موقع قتال مع القوات الروسية.

Reuters

كانت هناك فترات من القتال في الشوارع، حيث حاولت القوات الروسية اختراق دفاعات المدينة.

Reuters

تصاعد الدخان فوق كييف صباح السبت، بعد ليلة من القصف.