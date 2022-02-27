Reuters تعهد ماسك بأن تكون هناك محطات إضافية لخدمات ستار لينك لصالح أوكرانيا في وقت قريب الملياردير

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن خدمة الإنترنت عبر القمر الصناعي ستار لينك المملوك لشركته سبايس إكس تم تفعيلها في أوكرانيا، وذلك بعد أن حث مسؤول في كييف عملاق التكنولوجيا على توفير محطات تلك الخدمة لبلاده التي تتعرض لغزو روسي.

وقال ماسك في تغريدة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بدأ تشغيل خدمات ستار لينك في أوكرانيا، وهناك المزيد من المحطات في الطريق إليكم".

وجاءت تلك التغريدة بعد عشر ساعات من مطالبة وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف لمالك ستار لينك بأن يوفر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لبلاده.

ودوّن الوزير الأوكراني تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها مخاطبا إيلون ماسك: "بينما تحاول أنت استعمار المريخ، تحاول روسيا احتلال أوكرانيا. وبينما تصل صواريخك بنجاح إلى الفضاء، تهاجم الصواريخ الروسية المدنيين الأوكرانيين. لذا نطالبك أن تزود أوكرانيا بمحطات ستار لينك".

كما طالب فيدروف الملياردير الأمريكي بمخاطبة "العقلاء في روسيا للوقوف" ضد الغزو الروسي الذي يقوده الكرملين.

وقالت منظمة الرقابة على الإنترنت نتبلوكس إن أوكرانيا شهدت "سلسلة من انقطاعات خدمة الإنترنت على نطاق واسع" منذ الخميس الماضي عندما بدأ الغزو الروسي للبلاد.

ويشغل مشروع ستار لينك مجموعة من الأقمار الصناعية، أكثر من 2000 قمر صناعي، بهدف توفير خدمات الإنترنت في الأرض.

وأطلقت الشركة 50 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء الجمعة الماضية مع تجهيز المزيد منها للانطلاق إلى مدار الأرض.

كيف بدأ مشروع ستار لينك؟

وأطلقت شركة سبايس إكس مشروع ستار لينك في منتصف 2019، وبدأت المشروع بعملية إطلاق ناجحة لحوالي 60 قمرا صناعيا. وتجاوز عدد الأقمار الصناعية التي تعمل في إطار المشروع في الوقت الراهن 2000 قمر صناعي.

وتستهدف الشركة إطلاق حوالي 12000 قمر صناعي من أجل مشروعها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

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ويزن كل قمر صناعي 227 كيلو غرام، وبه عدد من الهوائيات فائقة الأداء ومصفوفة شمسية واحدة، وفقا لتصريحات أدلى بها المدير العام للمشروع في مايو/ أيار 2019.

وتحتوي المنصات على أجهزة دفع كهربية، وهي تشكل نظاما يقذف جزيئات الكريبتون المشحونة كهربيا لتوفير قوة الدفع.

ويقوم المحرك رفع شبكة ستارلينك من ارتفاع 440 كيلو متر عند نقطة الإنزال إلى 550 كيلومتر عند نقطة التشغيل بحسب تلك التصريحات.

ويعمل نظام الدفع كذلك على استبقاء القمر الصناعي في مكانه الصحيح في السماء، وعلى إنزاله بعد أن يتم مهمته.

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وقال ماسك إن تصميم شبكة ستارلينك المطلقة حديثا ليس تصميما جديدا، وإن المنصات اللاحقة ستكون ذات مواصفات أعلى، تتضمن على سبيل المثال روابط مشتركة بين الأقمار الصناعية بعضها البعض.

وأضاف أسنها كانت "إحدى أصعب المشاريع الهندسية التي شاهدتها على الإطلاق" وحذر من أن الكثير قد يشهد أخطاء في المراحل الأولى من عملية الإطلاق.

مشروع مثير للجدل

شكت الصين، في أواخر العام الماضي، من أن محطتها الفضائية، اضطرت للقيام بمناورة، لتجنب الاصطدام بأحد الأقمار الاصطناعية، التابعة لمشروع ستار لينك.

وأشارت بكين إلى أن محطتها الفضائية تعرضت مرتين لاحتمالات التصادم بأقمار اصطناعية تابعة لمشروع ستار لينك.

وحسب وثيقة أرسلتها الصين لوكالة الأمم المتحدة لشؤون الفضاء، فإن الحادثين وقعا في الأول من يوليو / تموز و 21 أكتوبر / تشرين الأول، الماضيين.

وفي الوثيقة المنشورة على موقع الوكالة "قامت المحطة الفضائية الصينية بإجراء المناورات المتعارف عليها، لمنع الاصطدام، لأسباب أمنية".

ورغم ذلك، لم تتمكن الوكالة من التحقق بشكل مستقل من صحة الأحداث التي وردت في الشكوى الصينية.

واتهمت الصين أيضا الولايات المتحدة بتعريض حياة رواد فضاء للخطر بعدم الالتزام، كما تقول بكين، ببنود الاتفاقات الدولية الخاصة باستخدام الفضاء.

لكن إيلون ماسك رفض تلك الاتهامات الموجهة إلى مشروع ستار لينك لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي تشير إلى أنه يستخدم مساحات واسعة من الفضاء.

وقال ماسك في حوار مع جريدة فاينانشيال تايمز البريطانية، في ديسمبر: كانون الأول 2021، إنه "يمكن وضع عشرات المليارات من الأقمار الاصطناعية في مدارات قريبة حول الكرة الأرضية"