Getty Images عائلة تعبر الحدود إلى بولندا من أوكرانيا

تقول الأمم المتحدة إن ما يربو على 1.7 مليون مدني فروا من أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.

ويضيف الاتحاد الأوروبي إن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص قد يحاولون مغادرة البلاد، وإنه سيرحب باللاجئين "بأذرع مفتوحة".

ما هي الدول التي يفر إليها اللاجئون الأوكرانيون؟

يعبر اللاجئون إلى الدول المجاورة في اتجاه الغرب، مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر ومولدوفا، بينما ذهبت أعداد أقل بكثير إلى روسيا وبيلاروسيا.

BBC

وتقول الأمم المتحدة إن عدد اللاجئين بلغ حتى الآن:

بولندا استقبلت مليون و27603 من اللاجئين.

المجر 180 ألفا و 163 لاجئا.

مولدوفا 82 ألفا و 762 لاجئا.

سلوفاكيا 128 ألفا و169 لاجئا.

رومانيا 78 ألفا و 977 لاجئا.

روسيا 53 ألفا و 300 لاجيء.

بيلاروسيا 406 لاجئين.

وتقول الأمم المتحدة إن ما يزيد على 183 ألف شخص غادروا من هذه الدول إلى دول أخرى في أوروبا.

كيف يغادر اللاجئون أوكرانيا؟

انتظر كثير من المواطنيين ما يصل إلى 60 ساعة من أجل العبور إلى بولندا، في طقس شديد البرودة، بينما انتظر أولئك الذين دخلوا رومانيا ما يصل إلى 20 ساعة.

ولم يستطع كثيرون ركوب القطارات التي تقلهم من المدن الأوكرانية.

غزو روسيا لأوكرانيا: تغطية مفصلة

وقيل للاجئين إنهم لا يحتاجون إلى وثائق، ولكن يفضل أن يكون لديهم جوازات سفر داخلية أو أجنبية وشهادات ميلاد للأطفال المسافرين معهم ووثائق طبية.

ويلزم من أجل الحصول على وضعية لاجئ أن يكون صاحب الطلب مواطنا أوكرانيا أو شخصا يعيش بشكل قانوني في أوكرانيا، مثل الطلاب الأجانب

BBC

ما هي المساعدات التي تقدمها الدول؟

في بولندا والدول الأخرى المجاورة لأوكرانيا، يستطيع اللاجئون البقاء في مراكز استقبال إذا لم يكن لديهم أصدقاء أو أقارب يقيمون معهم، ويحصلون في هذه المراكز على الطعام والرعاية الطبية.

كما تجهز بولندا قطارا طبيا لنقل الجرحى الأوكرانيين.

EPA خصصت بولندا مراكز استقبال مثل هذا في جامعة بوزنان

وتقدم المجر ورومانيا علاوات نقدية لشراء الطعام والملابس، مع إتاحة أماكن للأطفال في المدارس المحلية.

وسوف تسمح جمهورية التشيك للاجئين بتقديم طلب للحصول على نوع خاص من التأشيرة من أجل البقاء.

وطلبت بولندا وسلوفاكيا من الاتحاد الأوروبي مساعدات للاجئين، وبناء عليه ترسل اليونان وألمانيا الخيام والأغطية والأقنعة إلى سلوفاكيا، بينما ترسل فرنسا الأدوية وغيرها من المعدات الطبية إلى بولندا.

EPA يقيم مئات اللاجئين في هذا المركز لألعاب القوى في مولدوفا

ويستعد الاتحاد الأوروبي منح الأوكرانيين، الذين فروا من الحرب، حقا شاملا في الإقامة والعمل في جميع أنحاء الدول السبع والعشرين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

كما سيحصل اللاجئون على الرعاية الاجتماعية وإمكانية الحصول على السكن والعلاج الطبي والتعليم للأطفال.

AFP

كيف تساعد المملكة المتحدة اللاجئين الأوكرانيين؟

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة يمكن أن تستقبل 200 ألف لاجئ أوكراني.

وسيكون بإمكان الشركات تبني أي أوكراني ماليا وإحضاره إلى البلاد. ومن المتوقع أن تحدد وزارة الداخلية مزيدا من التفاصيل قريبا.

كما يمكن للأوكرانيين التقدم بطلب الحصول على تأشيرة هجرة عائلية إذا كان أحد أفراد الأسرة المباشرين مواطنا بريطانيا يعيش عادة في أوكرانيا.

وكان مركز منح التأشيرات في كييف قد علق نشاطه حاليا، بيد أن المكتب في مدينة لفيف الغربية يزاول نشاطه، ويمكن للأشخاص أيضا التقديم بطلباتهم لمراكز في الدول المجاورة.

كم عدد الأوكرانيين المشردين داخليا؟

تقول تقديرات الأمم المتحدة إن نحو 160 ألف شخص في أوكرانيا فروا من الحرب ونزحوا داخل بلادهم.

ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن هذا الرقم قد يرتفع إلى سبعة ملايين، وأن 18 مليون أوكراني سيتأثرون بالحرب.

وتقول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها تسعى إلى مساعدة النازحين داخليا، لكن الحرب تجعل الأمر غير آمن لعمال الإغاثة.

وتستعد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في غرب أوكرانيا، حيث يكون الوصول أسهل.

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