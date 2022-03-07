EPA بعض المدنيين خلال خروجهم من إيربين والدمار قد أصاب المباني حولهم.

قال عمدة بلدة إيربين الأوكرانية، الواقعة بالقرب من كييف، إن عمليات إجلاء المدنيين تتواصل.

وأضاف أولكسندر ماركوشين لوسائل إعلام أوكرانية أن الإجلاء اليوم كان سلميا، ونُقل نحو 1000 شخص إلى بر الأمان.

لكنه قال إن القوات الروسية تواصل قصف إيربين. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية صدت هجمات القوات الروسية التي تراجعت إلى أطراف البلدة.

وقال أحد مستشاري وزير الداخلية الأوكراني إن بلدات أخرى في الشمال الغربي، من بينها بوتشا، وهوستوميل، وفورزيل، تخضع الآن لسيطرة القوات الروسية، ولا يزال الوضع حرجا فيها.

واشنطن وحلفاؤها يستعدون لأي تهديد

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة رسمية لليتوانيا، إن روسيا سعت إلى "تقويض الديمقراطية في ليتوانيا وزرع الاستقطاب من خلال هجمات إلكترونية ومعلومات مضللة".

وأضاف أن الولايات المتحدة وليتوانيا "متحدتان في عزمنا على الوقوف مع أوكرانيا"، مع وصول الغزو الروسي لها إلى يومه الـ 12.

Reuters

وقال إن الولايات المتحدة كانت تعزز "الدفاع المشترك"، حتى تكون هي وحلفاؤها مستعدين "لمواجهة أي تهديد" - وكان من بين الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد: إرسال 7000 جندي أمريكي إضافي إلى أوروبا، وإعادة انتشار القوات الأخرى "لتقوية الجناح الشرقي للناتو".

وجدد بلينكن التأكيد على التزام الولايات المتحدة ، الذي وصفه بـ"المقدس" بالمادة 5 من اتفاق حلف شمال الأطلسي - وهي أن "الهجوم على أي عضو هو هجوم على الجميع" - مشددا على: "الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو".

وفي غضون ذلك، حث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدر حكومي هندي.

وقال المصدر، الذي آثر عدم نشر اسمه: "أطلع الرئيس بوتين رئيس الوزراء مودي على حالة المفاوضات بين الفريقين الأوكراني والروسي".

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آخر التطورات:

من المقرر عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين ممثلي أوكرانيا وروسيا في الساعة 16:00 بتوقيت كييف (14:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما قاله مسؤولون أوكرانيون.

تعرضت خطة روسية جديدة لوقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا للسماح للمدنيين بالوصول إلى ممرات إنسانية معينة لانتقادات - ووصفتها بريطانيا بأنها "مثيرة للسخرية ولا يمكن تصديقها"، ووصفتها أوكرانيا بأنها "غير أخلاقية". وبموجب اقتراح موسكو، سيمنح المدنيون الفارون من العاصمة الأوكرانية كييف ممرا آمنا إلى بيلاروسيا حليفة روسيا، بينما سيكون لدى أولئك الموجودين في خاركيف ممر يؤدي إلى روسيا فقط.

ستؤدي طرق الإجلاء من مدينتي ماريوبول، وسومي المحاصرتين إلى مدن أوكرانية أخرى وإلى مدن روسية

تقول أوكرانيا إن القوات الروسية تستهدف المستشفيات ودور الحضانة والمدارس - وقد وقع المدنيون في فخ الهجوم، لكن روسيا تنفي استهداف المدنيين قائلة إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" ضد "القوميين" الأوكرانيين و "النازيين الجدد".

سجلت أسعار البنزين ارتفاعا قياسيا آخر إذ قفزت أسعار النفط إلى 139 دولارا للبرميل، بينما زادت أسعار الغاز بالجملة للتسليم في اليوم التالي بأكثر من الضعف. وبلغ متوسط ​​سعر لتر البنزين في بريطانيا 155 بنسا لأول مرة. جاء ذلك في الوقت الذي ألمحت فيه الولايات المتحدة إلى فرض حظر على شراء الطاقة الروسية، إذ تتطلع إلى دول أخرى لزيادة الإمدادات.

يجري رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، محادثات مع رئيسي الوزراء الكندي والهولندي في لندن، حيث تستعد القوى الغربية للاتفاق على مزيد من العقوبات على روسيا. وأصر جونسون، في الوقت الذي تدقق فيه بريطانيا في سياستها بشأن اللاجئين الأوكرانيين، على أن الحكومة ستكون "كريمة جدا" مع الفارين من البلاد، لكنها لن تسمح لهم بالدخول دون أي ضوابط.

تفيد تقارير بأن القصف الروسي على مدينة ميكولايف الساحلية الجنوبية تجدد.

قالت منظمة الصحة العالمية إن المنشآت الصحية تتعرض للهجوم ، حيث قال مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنها تسببت في "وفيات وإصابات متعددة".

اتهمت الحكومة البريطانية روسيا باستهداف مناطق مأهولة بالسكان "في مواقع متعددة" ، مشيرة في تحديث استخباراتي إلى أنها "استخدمت سابقًا تكتيكات مماثلة في الشيشان عام 1999 وسوريا عام 2016".

قال مراقبو الأمم المتحدة إنه تأكد مقتل 364 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط، لكن من المرجح أن يكون الرقم الحقيقي "أعلى بكثير".

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

حذر مسؤولون في أوكرانيا من أن روسيا تحشد قواتها لشن هجوم واسع على العاصمة كييف. وأفاد بيان صادر عن الجيش الأوكراني بأن الدبابات الروسية وقوات من المشاة تتقدم في مناطق قريبة من العاصمة استعدادا للهجوم.

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فتح ممرات للاجئين الأوكرانيين

أظهرت الطرق التي نشرتها وكالة أنباء نوفوستي الروسية لممرات عبور المدنيين أن بعض تلك الممرات ينتهي في روسيا وبيلاروسيا.

وأفادت تقارير بأن الممر من كييف سيؤدي إلى بيلاروسيا، حليفة روسيا، ولن يكون للمدنيين من خاركيف سوى ممر يؤدي إلى روسيا.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الممرات من مدينتي ماريوبول وسومي ستؤدي إلى مدن أوكرانية أخرى وإلى روسيا.

ماذا قالت أوكرانيا؟

رفضت أوكرانيا الاثنين الاقتراح الروسي، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء، بشأن الممرات الإنسانية، واصفة إياه بـ"غير الأخلاقي تماما"، إذ إن موسكو قالت إنها ستسمح للناس بالفرار من المدن الأوكرانية شريطة خروجهم إلى بيلاروسيا أو روسيا.

وقال متحدث باسم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه ينبغي السماح للمواطنين الأوكرانيين بمغادرة منازلهم عبر الأراضي الأوكرانية، واتهم روسيا بتعمد إعاقة محاولات الإجلاء السابقة.

وأضاف المتحدث في رسالة مكتوبة "هذا أمر غير أخلاقي تماما. هؤلاء مواطنون من أوكرانيا، يجب أن يكون لهم الحق في الإجلاء إلى أراضي أوكرانيا".

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كل من يرتكب فظائع مع المدنيين الأوكرانيين سيعاقب.

وأضاف أن الأوكرانيين "لن يغفروا أو ينسوا"، واتهم القوات الروسية الغازية بالقتل العمد.

وقال الرئيس، مشيرا إلى الرئيس الروسي بوتين: "لن يكون هناك مكان هادئ على الأرض لك، باستثناء القبر".

Reuters إحدى اللاجئات الأوكرانيات مع طفلها وكلبهما

ماذا قالت فرنسا؟

ونفى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طلبه أن تؤدي هذه الممرات إلى روسيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وصرح قصر الإليزيه لمحطة بي إف إم تي في قائلا إن "رئيس الجمهورية لم يطلب ممرات إلى روسيا بعد محادثته مع فلاديمير بوتين".

ويطالب ماكرون بإصرار بالسماح للسكان المدنيين بالمغادرة والسماح بنقل المساعدات.

وأضاف تصريح الإليزيه أن "هذه طريقة أخرى لبوتين لدفع روايته والقول إن الأوكرانيين هم المعتدون وهم الذين يدفعون الجميع إلى اللجوء".

وكانت محاولتان لفتح طريق للسماح للمدنيين بالإجلاء من ماريوبول في جنوب شرق البلاد، قد انهارتا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن هذا يرجع إلى أن روسيا واصلت قصف المدينة خلال ساعات وقف إطلاق النار المتفق عليها.

LOS ANGELES TIMES via Getty Images تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

ادعاءات استهداف المدنيين

يقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تضرب أهدافا مدنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المستشفيات ودور الحضانة والمدارس.

لكن روسيا تنفي استهداف المدنيين قائلة إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لمواجهة "القوميين" الأوكرانيين و"النازيين الجدد".

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا، لبي بي سي إن روسيا شنت بعد "مقاومة شديدة" من الجيش الأوكراني، "عملية هائلة" على المدنيين.

وأضافت أن أسرة مكونة من أربعة أفراد قتلت يوم الأحد وحده عندما أطلقت القوات الروسية قذائف على أشخاص فروا من الصراع في بلدة إيربين، شمال غرب كييف.

تقول منظمة العفو الدولية إنها تحققت من هجمات مختلفة - بما في ذلك الذخائر العنقودية التي أصابت روضة أطفال وحضانة ، وصاروخ باليستي أصاب مستشفى.

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"مأساة إنسانية"

وقال حرس الحدود في بولندا إن أكثر من مليون شخص عبروا الآن الحدود من أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وكتبت خدمة حرس الحدود على تويتر: "اليوم (الأحد) بحلول الساعة 8:00 مساء (1900 بتوقيت غرينتش) تجاوز عدد الأشخاص الذين عبروا من أوكرانيا إلى بولندا المليون. وهذا يمثل مليون مأساة إنسانية."

ووفقًا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر أكثر من 1.5 مليون شخص من أوكرانيا في غضون 10 أيام فقط.

ووصف المفوض السامي للوكالة، فيليبو غراندي، الوضع بأنه أزمة اللاجئين الأسرع نموًا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

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