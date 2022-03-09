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صعد ليفربول الإنجليزي إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته على ملعب آنفيلد أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي.

وخسر الفريق الإنجليزي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، لتنتهي سلسلة الانتصارات المتتالية لليفربول خلال هذه النسخة من دوري الأبطال.

وفشل ليفربول في ترجمة سيطرته على غالبية فترات المباراة إلى أهداف، وتصدى القائم لتسديدتين من النجم المصري محمد صلاح.

وجاءت الدقيقة 61 من زمن المباراة ليحرز لاوتارو مارتينيز، هدف المباراة الوحيد بتسديدة من مسافة 20 ياردة، وبعدها بدقيقتين طُرد زميله أليكسيس سانشيز، مما أضعف فرص الفريق الإيطالي في إحراز الهدف الثاني.

وكانت المباراة متوترة للغاية، وشهدت إشهار ست بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، وكان هناك سيطرة كاملة للريدز بلغت 63 بالمئة، وأضاع لاعبوه العديد من الفرص الخطيرة.

وكانت مباراة الذهاب قد شهدت تسجيل هدفين لروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح، في ميلانو قبل ثلاثة أسابيع.

ومن المقرر إجراء قرعة دور الثمانية في 18 مارس/آذار الجاري في نيون، سويسرا.

وكانت المباراة قد توقفت لبضع دقائق في الشوط الأول بسبب حالة طبية طارئة وسط الجمهور.

تنفس الصعداء

ساد شعور بالارتياح في آنفيلد وتنفست الجماهير الصعداء بعد انتهاء المباراة، حيث ظلت تعاني من قلق شديد خلال المباراة خاصة مع تقدم إنتر ميلان بهدف.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لأشبال يورغن كلوب في عام 2022، بعد سلسلة من النتائج الرائعة وكذلك الفوز الشهر الماضي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وهناك آمال في الفوز بدوري الأبطال، ولا تزال المنافسة قائمة مع مانشستر سيتي الذي يتصدر الدوري الإنجليزي.

وسجل لاعبو الريدز 109 أهداف في 43 مباراة سابقة خلال هذا الموسم، ورغم أنهم فعلوا كل شيء في هذه المباراة من سيطرة وتسديدات قوية إلا أنهم فشلوا في التسجيل.

بايرن يسحق سالزبورغ

تأهل بايرن ميونيخ لربع نهائي دوري الأبطال بعد أن سحق ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.

Getty Images ليفاندوفسكي سجل ثلاثة أهداف

ونجح النجم البولندي ليفاندوفسكي في تسجيل ثلاثة أهداف خلال 25 دقيقة من زمن المباراة من ضربتي جزاء في الدقيقتين 12 و21، ثم سجل هدفه الثالث في الدقيقة 23.

وأحرز سيرغ غنابري الهدف الرابع للبايرن في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول 4-0.

وفي الشوط الثاني أحرز توماس مولر هدفين في الدقيقتين 54 و83، ثم اختتم ليروي ساني السباعية بهدف في الدقيقة 85.

وأحرز هدف سالزبورغ الوحيد موريتس كياغارد في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة تأهل البايرن بمجموع المباراتين 8-2، حيث تعادل الفريقان إيجابيا بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب.

وشهدت المباراة سيطرة تامة للبايرن بنسبة بلغت 73 بالمئة، وحقق لاعبوه 752 تمريرة بدقة بلغت 89 بالمئة، بينما بلغت تمريرات الفريق النمساوي 288 فقط بدقة تمرير 70 بالمئة.

ولم تشهد المباراة أي بطاقات صفراء أو حمراء.