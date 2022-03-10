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كشف تقرير للشرطة الأمريكية أنه اشتُبه على نحو خاطئ أن مخرج فيلم البطل الخارق "بلاك بانثر" سعى لسرقة بنك أثناء محاولته سحب أموال من حسابه الخاص.

وتم القبض على رايان كوغلر لفترة وجيزة بعد محاولته سحب 12 ألف دولار من بنك في مدينة أتلانتا في يناير/كانون الثاني.

وأفادت تقارير بأن الموظفة المسؤولة عن صرف النقود للعملاء أخبرت رئيسها أنها اشتبهت في محاولة سرقة بعد أن أعتقدت بصورة خاطئة أن كوغلر يحاول السطو على البنك.

وقال كوغلر لموقع إم تي زد الأمريكي "ما كان يجب أن يحدث ذلك أبدًا".

وقال المخرج الشاب البالغ من العمر 35 عامًا إن بنك أوف أمريكا "عالج الموقف لاحقا بصورة مرضية وتجاوزنا ذلك الموقف".

ووفقًا لتقرير الشرطة، الذي حصل عليه موقع إم تي زد، فإن كوغلر، الذي كان يرتدي كمامة ونظارة شمسية وقبعة، قدم لموظفة البنك قسيمة سحب مع ورقة تشير إلى أنه يريد سحب 12 ألف دولار من حسابه الجاري.

وجاء في الورقة التي قدمها أنه يريد أن يتم عد المبلغ والتأكد من صحته في مكان آخر، منوها إلى أنه يود "أن يتم ذلك بصورة سرية". وقدم ما يثبت هويته.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه أخبر الشرطة أنه كان يريد أن يدفع أجرًا لمساعد طبي يعمل مع عائلته وكان يسعى للحرص على السرية نظرا لمخاوف تتعلق بحمل مبلغ كبير.

وكانت مسؤولة الصرف، وهي سوداء، مثل كوغلر ، حاملًا وكانت قلقة على سلامتها في ذلك الوقت، وفقًا للصحيفة.

ونظرا لأن قيمة المبلغ المراد سحبه تجاوزت عشرة آلاف دولار، أدى ذلك إلى تفعيل إنذار تلقائي في نظام التشغيل في البنك، وأخبرت مسؤولة الصرف رئيسها أنها اشتبهت في حدوث عملية سطو، وتم استدعاء الشرطة.

وتم تقييد يدي المخرج بأصفاد واحتُجز لفترة وجيزة قبل إثبات هويته والإفراج عنه.

وقال متحدث باسم بنك أوف أمريكا لمجلة فارايتي الأمريكية: "نحن نأسف بشدة لوقوع هذا الحادث. لم يكن يجب أن يحدث أبدًا وقد اعتذرنا للسيد كوغلر".