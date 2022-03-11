Getty Images ثلاثة صواريخ تسقط على مدينة دنيبرو في وسط أوكرانيا

تلقى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "تقارير موثقة" تفيد بأن القوات الروسية تستخدم ذخائر عنقودية في أوكرانيا، في المناطق المأهولة بالسكان، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي، حسبما قالت مسؤولة بالأمم المتحدة.

وقالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن المناطق السكنية والبنية التحتية تتعرض للقصف في ماريوبول وخاركوف وسومي وتشيرنيهيف، لافتة إلى أن "الدمار الشامل الذي يلحق بهذه المدن مروع".

وذكرت أن معظم الضحايا المدنيين الذين تم تسجيلهم من قبل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وهم 564 قتيلا و982 مصابا حتى الخميس، "سقطوا نتيجة استخدام أسلحة تفجيرية لها تأثير واسع النطاق، بما فيها المدفعية الثقيلة وأنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، والضربات الصاروخية والجوية".

وأضافت أن "الهجمات العشوائية بما فيها تلك التي يستخدم فيها الذخائر العنقودية من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأهداف المدنية دون تمييز، محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي".

"أنشطة بيولوجية" أمريكية

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن اجتماع مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية المنعقد اليوم الجمعة بدعوة من روسيا لمناقشة مزاعم موسكو المعلنة دون أدلة عن "أنشطة بيولوجية" أمريكية في أوكرانيا يمكن أن يكون "ذريعة" لشيء جار تنفيذه.

AFP السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد

وقالت توماس غرينفيلد، مؤكدة موقف واشنطن القائم على أن أوكرانيا ليس لديها برنامج للأسلحة البيولوجية أو ما يقال إنها معامل تدعمها الولايات المتحدة، إن روسيا هي التي يمكن أن تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا.

ورغم أن السفيرة الأمريكية لم تقدم إلى الآن أدلة على تهديد وشيك خلال اجتماع مجلس الأمن، الذي يضم في عضويته 15 دولة، لكنها قالت "لروسيا سجل قياسي من الاتهامات الكاذبة لدول أخرى بالانتهاكات التي تقترفها روسيا نفسها".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعهد بتجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، "تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة"، في وقت أعلن أن بلاده ستحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا.

وقال بايدن في كلمة في البيت الأبيض "لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا" محذرا من أن روسيا "ستدفع ثمنا باهظا اذا استخدمت أسلحة كيميائية" في أوكرانيا.

"مرتزقة أجانب"

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أن أوكرانيا وصلت إلى نقطة تحول استراتيجية في قتالها ضد روسيا التي قال إنها تعتمد على مجندين وقوات احتياط ومرتزقة سوريين في تعزيز قوات الغزو.

وفي خطاب يومي يبثه التلفزيون من كييف، دعا زيلينسكي المجتمع الدولي إلى تكثيف ضغوط العقوبات على روسيا إذا لم تتراجع.

ومضى قائلا "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي لا يزال يتعين علينا العمل فيها على تحرير الأراضي الأوكرانية. لكن يمكننا القول إننا سنفعل ذلك. لأننا وصلنا بالفعل إلى نقطة تحول استراتيجية".

وأضاف أن أوكرانيا تقاتل عدوا "يجمع قوات الاحتياط والمجندين من جميع أنحاء روسيا ليلقي بهم في أتون الحرب، و(هو عدو) يأتي بمرتزقة ضد شعبنا. (إنهم) شبيحة من سوريا".

وفي وقت سابق أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لنشر ما يصل إلى 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط لتعزيز الغزو الذي يقول الغرب إنه فقد زخمه.

وقال أوليسكي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني إن خطوة الاستعانة بمتطوعين من الشرق الأوسط دليل على ضعف الجيش الروسي.

وقال أريستوفيتش في إفادة بثها التلفزيون "أين قوة الجيش الروسي إذا كان غير قادر على فعل شيء بغير السوريين؟ إذا كانوا يريدون منا أن نقتل 16 ألف سوري أيضا فليأتوا بهم إلينا".

وقال بوتين مخاطباً وزير دفاعه: "إذا كنت ترى أن ثمة راغبين، من تلقاء أنفسهم وليس مقابل المال، في المجيء لمساعدة القائمين في دونباس، فنحن بحاجة عندئذ إلى إعطائهم ما يرغبون به ومساعدتهم في الدخول إلى ساحة المعركة".

كما اقترح شويجو تسليم أنظمة الصواريخ الغربية المضادة للدبابات التي تم الاستيلاء عليها لمقاتلين انفصاليين مدعومين روسياً في منطقتي لوهانسك ودونيتسك بإقليم دونباس.

وقال بوتين: "من فضلك افعل ذلك".

Reuters فلاديمير بوتين الرئيس الروسي

في الوقت ذاته، تسعى شركات أمن أمريكية خاصة إلى الاستعانة بجنود سابقين للمساعدة في إجلاء المدنيين العالقين في أوكرانيا.

وتفيد تقارير بوصول مقاتلين أجانب، بينهم جنود سابقون وحاليون في الجيش البريطاني، إلى أوكرانيا للدفاع عن العاصمة كييف.

وأعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن تطوّع أكثر من 16 ألفاً، في ما وصفه بـ "فيلق دولي" للدفاع عن كييف.