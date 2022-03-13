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سجل النجم المصري محمد صلاح مرة أخرى لليفربول ، في نهاية أسبوع عاد فيه الحديث عن مستقبله الغامض مع الفريق الإنجليزي إلى دائرة الضوء.

سجل المهاجم المصري (29 عاما) هدفه العشرين في الدوري الممتاز هذا الموسم من ركلة جزاء حيث واصل ليفربول الضغط على غريمه مانشستر سيتي بالفوز 2-0 على برايتون.

وقال المدرب يورغن كلوب الجمعة إن الأمر متروك لصلاح ، الذي سجل 153 هدفا في 238 مباراة مع النادي ، ليقرر ما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا. إذن ، كيف يبدو المستقبل لصلاح وليفربول؟

تغلب ليفربول على برايتون ليتقدم بثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر. ويقول كلوب إن القرار يعود لصلاح بشأن العقد الجديد مع ليفربول. ما هو وضع المهاجم المصري؟ يستمر عقد صلاح حتى نهاية الموسم المقبل.

تحدثت تقارير عن أن المحادثات بين اللاعب والنادي بشأن تجديد التعاقد قد انهارت ، ولن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد إلا إذا قدم ليفربول "عرضاً محسناً".

ومنذ انضمامه من نادي روما الإيطالي في يونيو 2017 ، ساعد صلاح "الريدز" على الفوز بالدوري الإنجليزي ، ودوري أبطال أوروبا ، وكأس الرابطة ، وكأس العالم للأندية ، وكأس السوبر الأوروبي.

واعترف كلوب يوم الجمعة أن النادي فعل كل ما في وسعه لإقناع المهاجم بالبقاء ، مضيفًا أنه "لا داعي للاندفاع" بشأن العقد الجديد وأن الوضع "جيد تمامًا" على الرغم من عدم إحراز تقدم.

بعد تعليقات كلوب ، قام وكيل صلاح رامي عباس عيسى بتغريدة تشمل العديد من الرموز التعبيرية الضاحكة ، دون إضافة مزيد من التعليقات.

وكان صلاح قد قال سابقًا إنه يريد البقاء ، لكن مستقبله في يد ليفربول وإنه لا يطلب "أشياء جنونية".

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إلى أي مدى سيفتقد ليفربول صلاح؟

سيكون خسارة النجم الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين بمثابة ضربة كبيرة للنادي.

ركلة جزاء المصري في الشوط الثاني على ملعب أميكس جعلته أول لاعب من ليفربول يسجل 20 مرة أو أكثر في أربعة مواسم مختلفة في الدوري الإنجليزي.

فقط قائد الفريق السابق ستيفن جيرارد أسهم بشكل مباشر في عدد أهداف ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من صلاح ، الذي سجل 115 هدفًا وصنع 43 تمريرة حاسمة في المسابقة.

وعزز وصول المهاجم الكولومبي لويس دياز في يناير ، الذي سجل هدفه الثاني للنادي في الفوز على برايتون ، خيارات كلوب الهجومية إلى جانب ديوغو جوتا وساديو ماني.

سجل كل من جوتا وماني 12 هدفًا في الدوري هذا الموسم - حيث سجل الثنائي 31 هدفًا في جميع المسابقات.

وإذا ما قارنا بين المهاجمين الثلاثة، سجل صلاح حتى الآن 28 هدفًا في 35 مباراة عبر جميع المسابقات في الموسم الحالي بعد أن سجل هدف ليفربول رقم 2000 في الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب أميكس.

إذن يجب أن يقرر صلاح ما إذا كان يريد أن يكون أسطورة - أو مزيداً من المال ". وسيطر الحديث عن مستقبل صلاح على الاستعداد لمباراة برايتون.

وفي حديثه على قناة بي تي سبورت الرياضية ، قال مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند إن الأمر متروك لصلاح ليقرر ما هو أكثر أهمية بالنسبة له.

وقال فرديناند: "الأمر متروك لمحمد صلاح. ماذا يريد؟ هل يريد أن يكون أسطورة مطلقة في ليفربول إلى الأبد ويبقى هناك ، أم أن الأمر يتعلق بالمال؟ سنكتشف في نهاية هذا الأمر".

"من أجل الدوري الإنجليزي الممتاز ، آمل أن يتمكن ليفربول من الاحتفاظ به".