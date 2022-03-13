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أُبلغ حاخام ساعد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في الحصول على الجنسية البرتغالية، بأنه لا يمكنه مغادرة البرتغال وأن عليه تسليم نفسه للسلطات عندما يقتضى الأمر ذلك.

واحتجز الحاخام دانيال ليتفاك، يوم الخميس، في إطار تحقيق في كيفية منح الجنسية البرتغالية لأبراموفيتش

ويجري تحقيق في كيفية تجنيس العديد من الأشخاص الذين يعتنقون الديانة اليهودية في البرتغال.

وقد فرضت المملكة المتحدة يوم الجمعة، عقوبات على أبراموفيتش ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعد أبراموفيتش، 55 عاما، مالك نادي تشيلسي الانجليزي، واحدا من سبعة أوليغارشيين يتعرضون لعقوبات جديدة، بما في ذلك تجميد أصولهم المالية وحظرهم من السفر.

وقد استبعدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أبراموفيتش من منصبه كمدير لتشيلسي.

وحصل أبراموفيتش على الجنسية البرتغالية في أبريل/نيسان 2021، بموجب قانون يمنح الجنسية لأحفاد اليهود السفارديم، الذين طردوا من شبه الجزيرة الأيبيرية منذ أكثر من 400 عام خلال حقبة محاكم التفتيش.

ويتم تقييم طلبات المتقدمين للحصول على الجنسية البرتغالية في مثل هذه الحالات، من قبل خبراء في إحدى المجتمعات اليهودية في البرتغال في مدينتي لشبونة أو بورتو. وليتفاك هو حاخام الطائفة في مدينة بورتو (شمال البرتغال) وكان مسؤولاً عن تقييم طلب أبراموفيتش.

واحتجزت السلطات ليتفاك بينما كان يستعد للسفر إلى إسرائيل. وطُلب منه تسليم جواز سفره كما سيتعين عليه تقديم نفسه بشكل دوري إلى السلطات.

وقالت الشرطة القضائية والنائب العام في البرتغال، يوم الجمعة، إنه هناك شبهات بغسيل أموال وفساد واحتيال وتزوير وثائق في عملية منح الجنسية لأحفاد اليهود السفارديم.

ونفت الجالية اليهودية في بورتو ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها كانت هدفا لحملة تشهير.

وأضافت أن ليتفاك أشرف على القسم الذي يمنح شهادة تتعلق بالتراث اليهودي السفاردي للفرد وأن المعايير المستخدمة لمنح الجنسية البرتغالية "قبلتها الحكومات المتعاقبة".

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وكانت الحكومة البريطانية تعرضت لضغوط لمعاقبة أبراموفيتش، الذي قال إنه اتخذ "القرار الصعب" ببيع نادي تشيلسي في وقت سابق من هذا الشهر.

ونادي كرة القدم كان من بين الأصول التي جُمدت كجزء من العقوبات المفروضة على أبراموفيتش، وأصبح بيعه الآن معلقا.

وثمة مزاعم عن أن أبراموفيتش تربطه علاقات قوية ببوتين. ويُعد حجم النفوذ الذي يتمتع به في الكرملين محل جدل كبير حيث يشير البعض إلى أن الرئيس بوتين يتسامح معه فقط، بينما يقول آخرون إن العلاقة أوثق بكثير من ذلك.

وينفي أبراموفيتش من جهته بشدة وجود علاقات وثيقة مع بوتين أو الكرملين.

وتقول الحكومة إن رجل الأعمال، الذي تقدر ثروته الصافية بنحو 9.4 مليار جنيه إسترليني، هو "واحد من القلة القليلة من الأوليغارشية من التسعينيات الذين حافظوا على مكانة بارزة في عهد بوتين".

ويمتلك أبراموفيتش حصصا في شركة الصلب العملاقة "إيفراز اند نوريلسك نيكل". وباع حصة 73٪ في شركة النفط الروسية "سيبنفت" لشركة الغاز العملاقة المملوكة للدولة غازبروم مقابل 9.87 مليار جنيه إسترليني في عام 2005.

وتشمل أصوله اليخت إكليبس، وهو ثالث أطول يخت في العالم، وكان يبحر يوم الجمعة قبالة الجزر العذراء البريطانية، ويخت ضخم آخر هو سولاريس ويرسو في برشلونة.