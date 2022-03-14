أعلنت الشرطة في بريطانيا القبض على شخص، يُشتبه في أنه كان يقود سيارة مخمورا، بعدما توقف أمام بوابة قاعدة عسكرية أمريكية في مقاطعة سافوك، باحثا عن الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووصل الرجل، صباح الاثنين، عند قاعدة "راف ميلدن هول" على أمل العثور على الرئيس الأمريكي السابق.

وقالت شرطة سافوك إنها ساعدت شرطة وزارة الدفاع، التي ألقت القبض على الرجل، والذي اكتُشف أنه احتسى مشروبات كحولية بكمية تتجاوز الحد المسموح به لقيادة المركبات.

وعبر موقع تويتر، أوردت الشرطة ما حدث، مصحوبا بتعليق "الدولة الخطأ".

وزار دونالد ترامب القاعدة بالفعل، لكن ذلك كان في عام 2019، عندما هبطت طائرة الرئاسة الأمريكية هناك للتزود بالوقود، قبل أن تستكمل رحلتها إلى فيتنام.

ويعيش الرئيس الأمريكي السابق حاليا في فلوريدا.