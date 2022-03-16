Getty Images توماس ريكيتس هو رئيس مجلس إدارة "شيكاغو كابس"

أكدت عائلة ريكيتس، التي تمتلك فريق شيكاغو كابس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي، أنها تقود مجموعة من المستثمرين سيقدمون عرضًا لشراء تشيلسي يوم الجمعة.

وتمتلك عائلة ريكيتس حصة الأغلبية في "شيكاغو كابس" منذ عام 2009.

وعلمت بي بي سي أن مجموعة المستثمرين الذين سيتقدموا بالعرض تشمل أيضا رجل الأعمال الأمريكي كين غريفين.

وتوقفت محاولة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش لبيع النادي بسبب العقوبات التي فرضتها عليه الحكومة البريطانية.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، نظرا للعلاقة القوية التي تجمع أبراموفيتش بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيان صادر عن عائلة ريكيتس يوم الأربعاء إنها ستقدم مزيدا من التفاصيل "في الوقت المناسب".

وجاء في البيان: "يمكن لعائلة ريكيتس، ملاك شيكاغو كابس، التأكيد على أنها ستقود مجموعة استثمارية ستقدم عرضًا رسميًا لتشيلسي يوم الجمعة".

وأضاف: "تدرك عائلة ريكيتس وشركاؤها - كمديرين لفريق رياضي محترف ومبدع منذ فترة طويلة - أهمية الاستثمار لتحقيق النجاح على أرض الملعب، مع احترام تقاليد النادي والمشجعين والمجتمع".

ووصف أحد المطلعين العرض بأنه "جاد للغاية"، خاصة وأن العائلة كانت قد استفسرت سابقًا عن شراء النادي في عام 2018.

ويهتم أكثر من 20 طرفًا موثوقًا بشراء النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من هي عائلة ريكيتس؟

اشترت عائلة ريكيتس "شيكاغو كابس" في عام 2009 وجددت ملعب "ريغلي فيلد" كجزء من مساعيها لتكوين فريق قادر على الفوز بالبطولات.

فاز "شيكاغو كابس" بلقب بطولة العالم للبيسبول "وورلد سيريس" في عام 2016، لأول مرة منذ 108 أعوام، لينهي بذلك أطول فترة انتظار للحصول على البطولة في تاريخ اللعبة.

وتشير التقديرات إلى أن خمسة ملايين شخص حضروا احتفالات فوز "شيكاغو كابس" بالبطولة في مدينة شيكاغو.

ويترأس مجلس إدارة النادي توماس ريكيتس، كما أن إخوته أيضا أعضاء في مجلس الإدارة.

وتمتلك العائلة أيضًا حصة 25 في المئة في شبكة التلفزيون الأمريكية "سي إس إن شيكاغو".

وتتوقع شركة الاستثمار الأمريكية المكلفة ببيع النادي أن تتم عملية البيع بحلول نهاية مارس/آذار بعد محادثات إيجابية مع حكومة المملكة المتحدة.

وقال رجل الأعمال البريطاني نيك كاندي في وقت سابق من هذا الشهر إنه يستكشف "عددًا من الخيارات لعرض محتمل".

وكانت الحكومة البريطانية قد جمدت أصول أبراموفيتش في بريطانيا، بما في ذلك نادي تشيلسي، الأسبوع الماضي، كما اُستبعد من منصبه كمدير للنادي.

ويُسمح لتشيلسي بمواصلة العمل بعد الحصول على ترخيص خاص من قبل الحكومة البريطانية. ويضمن الترخيص الخاص أيضًا دفع رواتب موظفي تشيلسي، ويسمح حاملي التذاكر الموسمية الحاليين بحضور المباريات، لكن يجب إصدار ترخيص جديد حتى يمكن بيع النادي.

ويمتلك رجل الأعمال الروسي تشيلسي منذ عام 2003، وهي الفترة التي حقق خلالها النادي 21 لقبا.

الويفا يسعى للحصول على توضيح بشأن مباريات تشيلسي المستقبلية

في غضون ذلك، يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) للحصول على توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن المباريات المستقبلية لتشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات أيضا على أبراموفيتش يوم الثلاثاء.

وكان تشيلسي قد فاز في مباراة الذهاب على ليل على ملعب "ستامفورد بريدج" بهدفين دون رد، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في فرنسا اليوم الأربعاء.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "اليويفا ملتزم تماما بتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي والعقوبات الدولية ذات الصلة على الدوام".

وأضاف: "ما نفهمه هو أن الحالة الحالية يجري تقييمها في سياق الترخيص الصادر في المملكة المتحدة والذي يسمح لنادي تشيلسي بمواصلة الحد الأدنى من نشاط كرة القدم، مع توفير ضمان بعدم تحقيق مكاسب مالية للسيد أبراموفيتش".

ويُسمح حاليًا لتشيلسي بلعب المباريات المحلية بموجب ترخيص خاص صادر عن حكومة المملكة المتحدة، مع السماح لحاملي التذاكر الموسمية بحضور هذه المباريات.

يذكر أن نادي تشيلسي، بقيادة المدير الفني الألماني توماس توخيل، هو حامل لقب دوري أبطال أوروبا الحالي بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدف دون رد في نهائي البطولة العام الماضي.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "سنعمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ذات الصلة لضمان الوضوح الكامل لدينا، والبقاء على اتصال مع جميع التدابير ذات الصلة والقابلة للتطبيق بما يتماشى مع أحدث التطورات".