Getty Images فاز تشيلسي بقيادة توماس توخيل على مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، بينما قاد يورغن كلوب ليفربول للفوز باللقب في عام 2019

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين حامل اللقب تشيلسي وريال مدريد الذي سبق له الفوز بالبطولة 13 مرة.

وسيلعب مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد، وليفربول أمام بنفيكا، بينما يواجه بايرن ميونيخ فياريال.

وفي الدور نصف النهائي، سيواجه الفائز من تشيلسي وريال مدريد الفائز من أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، في حين سيلعب الفائز من بنفيكا وليفربول أمام الفائز من فياريال وبايرن ميونيخ.

وتقام مباريات الذهاب في الخامس والسادس من أبريل/نيسان، في حين تقام مباريات الإياب في 12 و13 من الشهر نفسه.

وستقام مباريات الذهاب للدور نصف النهائي في 26 و27 أبريل/نيسان، في حين تقام مباريات العودة في الثالث والرابع من مايو/آيار.

ويستضيف ملعب فرنسا في باريس المباراة النهائية يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من مايو/آيار بعد أن نُقلت من سان بطرسبرغ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعني القرعة أن تشيلسي سيلعب أمام مديره الفني السابق كارلو أنشيلوتي، الذي فاز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي خلال توليه قيادة البلوز في الفترة بين عامي 2009 و2011.

ويعد المدير الفني الإيطالي واحدا من ثلاثة مديرين فنيين فقط فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بما في ذلك الفوز باللقب مع ريال مدريد في 2014. وعاد أنشيلوتي لقيادة النادي الإسباني العملاق الصيف الماضي بعد رحيله عن إيفرتون.

والتقى تشيلسي وريال مدريد أيضًا في الدور نصف النهائي الموسم الماضي، وفاز النادي الإنجليزي، بقيادة مديره الفني توماس توخيل، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع مبارتي الذهاب والعودة، قبل أن يفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.

ولم يخسر النادي اللندني أبدًا في خمس مواجهات سابقة أمام ريال مدريد.

وهناك فرصة أمام أتليتيكو مدريد لإقصاء القطب الثاني لمدينة مانشستر بعدما أسفرت القرعة عن وقوعه في مواجهة مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، حيث نجح النادي الإسباني في الإطاحة بمانشستر يونايتد من الدور ربع النهائي بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في مجموع مبارتي الذهاب والعودة.

وسيكون هذا أول لقاء تنافسي بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، ويسعى مانشستر سيتي، الذي سحق سبورتنغ لشبونة البرتغالي بخماسية نظيفة في مجموع مبارتي الذهاب والعودة، للحصول على أول لقب لدوري أبطال أوروبا.

أما ليفربول فقد لعب من قبل أمام العملاق البرتغالي بنفيكا 10 مرات في المسابقات الأوروبية، كان آخرها الفوز بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع مبارتي الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي عام 2010.

ويسعى ليفربول، بقيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب، إلى الفوز بالرباعية للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن فاز بالفعل بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وما زال ينافس في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

تشيلسي - ريال مدريد

مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد

فياريال - بايرن ميونخ

بنفيكا - ليفربول

قرعة نصف النهائي

الفائز من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في مواجهة الفائز من تشيلسي وريال مدريد

الفائز من بنفيكا وليفربول في مواجهة الفائز من فياريال وبايرن ميونيخ