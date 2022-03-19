مجموعة من الصور التي ترصد أهم الأحداث حول العالم خلال الأسبوع المنصرم.
صورة من الجو تظهر رجال الإطفاء وهم يعملون وسط أنقاض مبنى سكني، إثر هجوم صاروخي في العاصمة الأوكرانية كييف.
قالت مفوضة حقوق الإنسان الأوكرانية، ليودميلا دينيسوفا، إن عددا من المدنيين الذين كانوا يحتمون في مسرح تعرض للقصف بمدينة ماريوبول، خرجوا من تحت الأنقاض. وتتعرض ماريوبول لقصف مستمر من قبل القوات الروسية منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.
احتشد البعض خلال جنازة في مدينة لفيف للضابط إيفان سكريبنيك، الذي قُتل في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بمنطقة "يافوري" بأوكرانيا.
رجل يعطي عينة اختبار كوفيد 19 في موقع اختبار متنقل في العاصمة الصينية بكين، بعد تفشي وباء كورونا مجددا. وسعت الصين عمليات إغلاقها الحالية، وهي من بين أكبر عمليات الإغلاق منذ بداية الوباء.
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يصل لإجراء مقابلة إعلامية في فندق في أبو ظبي.
قال جونسون إنه أثار قضية حقوق الإنسان خلال اجتماعاته التي كانت تهدف إلى إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسي بعد غزو أوكرانيا.
بضائع مبعثرة في متجر في مدينة شيرويشي اليابانية بعد وقوع زلزال بقوة 7.3 درجة. ضرب الزلزال القوي شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 160 آخرين.
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن "صاروخ القمر" الجديد لأول مرة، إذ نقلت المركبة، المعروفة باسم نظام الإطلاق الفضائي، إلى مركز كينيدي للفضاء لإجراء عد تنازلي وهمي.
غطت رمال من الصحراء - جلبتها العاصفة سيليا إلى أوروبا - الجليد في منتجع التزلج "بياو إنغالي" في جنوب فرنسا.
شباب يتزينون بالمساحيق الملونة في مهرجان الربيع الهندوسي للألوان بمدينة كلكتا بالهند.
نازانين زغاري-راتكليف وأنوشه عاشوري يلوحان بعد وصولهما إلى إنجلترا. أفرجت إيران عن البريطانيين من أصل إيراني بعد سنوات من الاعتقال بتهمة التجسس.