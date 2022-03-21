Getty Images أحرز أوباميانغ 9 أهداف في 11 مباراة منذ التحاقه ببرشلونة في فبراير/ شباط

حقق برشلونة فوزا كبيرا على غريمه التقليدي ريال مدريد، في ملعب الأخير، بأربعة أهداف نظيفة، في إطار الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد الفريق الكاتالوني انتصاراته في مباراة القمة الإسبانية، بعد غياب عن الفوز دام موسمين، كما ثأر لخسارته في مباراة الدور الأول.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم برشلونة بهدفين.

وافتتح بيير-إيمريك أوباميانغ التسجيل، وأضاف رونالد أراوخو الهدف الثاني بكرة رأسية.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف فرّان توريس الهدف الثالث لبرشلونة، قبل أن يسجل أوباميانغ هدفه الثاني وهدف فريقه الرابع.

وظهر ريال مدريد عاجزاً أمام ضغط هجمات برشلونة الذي فرض سيطرته على إيقاع المباراة.

وغاب عن تشكيلة ريال مدريد هدّافه الفرنسي كريم بنزيما.

"قدمنا مباراة سيئة"

وقال داني كرفاخال، مدافع نادي ريال مدريد، عقب انتهاء المباراة: "قدمنا مباراة سيئة"، وأضاف قائلاً إنّ عدم الفوز في مباراة القمة الإسبانية أمرٌ مخيّب للآمال، رغم عدم تأثير نتيجة المباراة على وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري.

ويتصدّر ريال مدريد قائمة الترتيب، بينما تقدم برشلونة إلى المركز الثالث، متساوياً في عدد النقاط مع أتلتيكو مدريد.

وعرف برشلونة بداية موسم حرجة، وخسارات متتالية أدّت إلى إقالة مدربه رونالد كومان.

لكنه عاد إلى تقديم نتائج إيجابية بقيادة لاعبه السابق تشافي، الذي عينّ مدرباً في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وتمكن برشلونة من التأهل إلى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعد إقصائه "غلطة سراي" التركي الأسبوع الماضي.

وكان برشلونة قد خرج باكراً من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في سابقة نادرة. بينما نجح ريال مدريد في بلوغ ربع النهائي بعد فوزه على باريس سان جيرمان.