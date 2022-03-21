Getty Images إحدى طائرات بوينغ 737 التابعة الخطوط الجوية الصينية الشرقية

أكد مسؤولون صينيون أن طائرة تابعة تابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية، تقل 133 شخصا، تحطمت في مقاطعة غوانغشي.

وقالت إدارة الطيران المدني الصينية إن الطائرة من طراز من طراز بوينغ 737، وعلى متنها 123 راكبا و 9 أشخاص هم طاقم الطائرة.

وأضافت أن الرحلة MU5735 انطلقت من مدينة كونمينغ في الساعة 13:11 بالتوقيت المحلي (05:11 بتوقيت غرينتش) وكانت متجهة إلى غوانغشي.

ولم يعرف بعد عدد الضحايا وسبب تحطم الطائرة، ويُخشى أن لا يكون هناك أي ناجون.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الطائرة تحطمت في منطقة جبلية في مقاطعة ووتشو، وتسبب الانفجار في اندلاع حريق في الغابة.

وانتشرت فرق الإنقاذ فى المنطقة. وقالت هيئة الطيران المدني إنها أرسلت أيضا بعض أفرادها إلى مكان الحادث.

تُظهر مقاطع الفيديو، التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يبدو أن السكان المحليين التقطوها، حطام الطائرة متناثرة حول التلال، وحريقا ودخانا يتصاعد من موقع الحادث.واستخدمت وسائل الإعلام الحكومية الصينية هذه الفيديوهات في تغطيتها للحادث.

ولم تعلق شركة الخطوط الجوية الصينية الشرقية بعد على الحادث، أو ترد على أي استفسارات، لكنها غيرت شعارها على موقعها الإلكتروني إلى اللون الرمادي.

وأفادت مواقع تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة كانت في الجو لأكثر من ساعة، وكانت تقترب من وجهتها.

ووفقا لبيانات أجهزة وبرامج تعقب الرحلات الجوية مثل فلايت رادار24، فإن آخر معلومات صدرت عن الرحلة كانت الساعة 14:22 بالتوقيت المحلي، وأظهرت أن الطائرة كانت على ارتفاع 3225 قدما.

BBC

وتتمتع الصين بسجل جيد في مجال السلامة الجوية لأكثر من عقد من الزمن.

وكانت آخر حوادث الطائرات في البلاد في أغسطس/ آب 2010، عندما تحطمت طائرة من كانت قادمة من منطقة هاربين في ييتشون ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا